Nielen inflácia a s ňou súvisiace vysoké ceny energií a surovín, ale aj emisná norma Euro 7 postavili svet automotive hore nohami. Éra cenovo dostupných automobilov definitívne končí. Týka sa to najmä malých áut a vozidiel nižšej strednej triedy. Automobilkám sa totiž neoplatí takéto modely vyrábať, informuje o tom portál denníka Pravda.

Odborníci varujú, že vlna zdražovania bude pokračovať, na vozidlá do desaťtisíc eur by sme mali zabudnúť. Podľa vyjadrenia šéfa Volkswagenu Thomasa Schäfera budeme už čoskoro považovať za „cenovo dostupné“ auto za 20-tisíc eur. Môže za to emisná norma Euro 7, ktorá stojí za nárastom cien technológií nevyhnutných na ďalšie výrazné zníženie emisií.

Už len za posledné dva roky najpredávanejšie autá na Slovensku zdraželi o viac ako 3 200 eur, teda 30,3 percenta. Najviac si priplatíme za vozidlá značky Dacia, ktoré aj naďalej patria medzi najdostupnejšie na trhu. Jedinou výnimkou zostáva Toyota Aygo, automobilka prepracovala model na crossover, aby sa vyhla cenovým skokom.