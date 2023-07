Európsky parlament definitívne schválil sériu noriem, s pomocou ktorých majú krajiny Európskej únie obmedziť do roku 2030 emisie skleníkových plynov výraznejšie, ako doteraz plánovali. Europoslanci sa zhodli na znížení spotreby energie v EÚ o 11,7 percenta či na pravidlách pre budovanie dobíjacích staníc pre elektromobily. Prijali aj normu vyžadujúcu častejšie používanie ekologických palív v lodnej doprave.

EÚ by na základe prijatej smernice o energetickej účinnosti mala od roku 2024 zvyšovať účinnosť a dosahovať také úspory, aby celková konečná spotreba energie klesala priemerne o 1,5 percenta ročne. Doterajší plán počítal s hodnotou 0,8 percenta. Do roku 2030 by sa mala spotreba celkovo znížiť o 11,7 percenta oproti hodnotám, ktoré únia pre koniec desaťročia odhadovala pred tromi rokmi.

Poslanci tiež výraznou väčšinou hlasov schválili pravidlá pre čistejšiu dopravu. Na ich základe budú musieť byť od roku 2026 dobíjacie stanice s výkonom najmenej 400 kW na všetkých cestách z chrbtovej európskej siete najďalej 60 kilometrov od seba. Dva roky na to by sa najmenší požadovaný výkon mal zvýšiť na 600 kW. Nákladné autá a autobusy by mali mať k dispozícii dobíjanie každých 120 kilometrov.

Ekologickejšiu prevádzku budú musieť zaviesť aj majitelia veľkých lodí. Podiel skleníkových plynov v ich emisiách by mal od roku 2025 začať klesať, najprv o dve percentá a postupne do roku 2050 o 80 percent oproti hodnote z roku 2020.

Schválené pravidlá sú súčasťou balíka označovaného ako Fit for 55, ktorým chce EÚ docieliť zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55 percent oproti hodnotám z roku 1990. Únia už v jeho rámci schválila ukončenie predaja áut so spaľovacími motormi k roku 2035 alebo spoplatnenie emisií z dopravy a vykurovania budov.