Talianska energetická spoločnosť Eni oznámila významný objav ložiska zemného plynu pri pobreží Indonézie. Predbežné štúdie naznačujú, že oblasť by mohla obsahovať 140 miliárd kubických metrov suroviny.

Firma Eni uviedla, že k objavu došlo približne 85 kilometrov od pobrežia indonézskej provincie Východný Kalimantan na ostrove Borneo. Budúca produkcia by podľa firmy mohla dosahovať 2,2 milióna až 2,7 milióna kubických metrov denne. Nové ložisko by tak spoločnosti mohlo pomôcť urýchliť prechod na ekologickejší biznis, v rámci ktorého chce do roku 2030 zvýšiť vo svojom portfóliovom mixe podiel zemného plynu a skvapalneného zemného plynu (LNG) z terajších 50 percent na 60 percent.

„Indonézia a celkovo juhovýchodná Ázia hrajú v tejto stratégii významnú úlohu," dodala Eni. Spoločnosť informovala o objave necelé tri mesiace po tom, ako oznámila akvizíciu podielov v troch blokoch rovnako pri pobreží provincie Východný Kalimantan. Podiely prevzala od americkej ropnej spoločnosti Chevron.