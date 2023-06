Zásobníky plynu v Európskej únii sú naplnené na úrovni viac ako 73 percent, na Slovensku zhruba na úrovni 76 percent celkovej kapacity. Pre Slovenský plynárenský priemysel je podľa obchodného riaditeľa a člena predstavenstva Petra Kučeru najväčšou výzvou zabezpečiť v tomto roku a na začiatku roka 2024 dostatok plynu pre ekonomiku a zákazníkov.

Uviedol to vo štvrtok na konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva v Žiline.

Doplnil, že Slovenský plynárenský priemysel zakontrahoval zvýšené kapacity zásobníkov a uzatvoril aj diverzifikačné kontrakty.

„Verím, že verejnosť nebude pociťovať výpadky plynu a ceny by už nemuseli byť tak dramaticky vysoké ako počas minulej zimy. Strategickým cieľom je zabezpečiť do budúcna zemný plyn z každého smeru. Bolo by ideálne, keby sme mali kontrakty zo severnej Európy, z južnej Európy a do budúcna prípadne z Poľska. Ak sa vybuduje LNG terminál napríklad v Gdaňsku," povedal Kučera.

Výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský pripomenul, že zimná sezóna sa na Slovensku i v Európe skončila bez významných obmedzovaní dodávok zemného plynu alebo energií.

„Zásoby sú určite výraznejšie ako vlani. Nemôžeme sa však do zimnej sezóny spoliehať len na zásoby. Je dôležité, aby zostal zachovaný denný tok zemného plynu. Riziká podľa analytikov súvisia s tým, že veľkú časť dodávok bude pre Európu zabezpečovať LNG. A v zime sa očakáva výraznejšia konkurencia zo strany ázijských krajín. Napríklad Číny, ktorú teraz možno až tak necítiť," podotkol.

Upozornil na riziko menších dodávok plynu.

„Najmä, ak by Ruská federácia naďalej obmedzila, prípadne úplne zastavila tok zemného plynu do Európy. Zemný plyn z Ruska v súčasnosti prúdi len dvomi cestami - plynovodom TurkStream a plynovodom Bratstvo cez Ukrajinu. Čo sa týka Bratstva, treba povedať, že dodávky sú výrazne krátené a výrazne nižšie, ako by mali byť," dodal Kvasňovský.