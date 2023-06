Ceny komodít na svetových trhoch v posledných týždňoch ďalej klesajú, najväčšie zlacnenie tento rok zaznamenali energie na čele so zemným plynom. ČTK to povedal analytik investičnej spoločnosti XTB Jiří Tyleček. Komoditný index agentúry Bloomberg stráca od začiatku roka 13 percent a dostal sa na úrovne, kde bol naposledy v závere roku 2021. Znižuje sa aj cena väčšiny kovov. Zdražujú len niektoré poľnohospodárske komodity, napríklad cukor tento rok pridal 25 percent, uviedol analytik.

Cena severomorskej ropy Brent klesla od začiatku roka ku koncu apríla o 15,7 percenta, americký benchmark WTI stráca 15,2 percenta. Cena ropy sa podľa Tylečka čiastočne prepísala do cien palív v Česku. Od začiatku roka klesla cena nafty o 6,70 koruny (0,28 eura) na 31,06 koruny (1,31 eura) za liter. Naopak cena benzínu stúpla o 47 halierov na 36,67 CZK (1,55 eura) za liter, upozornil. Za odlišným vývojom stálo niekoľko faktorov na čele s vysokými zásobami nafty, teplou zimou a nízkou ekonomickou aktivitou v Európe, dodal.

Cena plynu v posledných týždňoch padá. Len v máji klesla cena o tretinu a od začiatku roka sa už ceny mesačného kontraktu v Rotterdame znížili o 71 percent, uviedol Tyleček. Ceny elektriny prestali v posledných týždňoch kopírovať ceny plynu, poukázal. Cena ročného kontraktu tento rok klesá o 52 percent, pričom v posledných týždňoch nabral pokles opäť na intenzite, podotkol Tyleček. To isté podľa neho platí aj pre uhlie, kde sa cena na konci mája dostala v Rotterdame až na 94 dolárov za tonu. Pokles od začiatku roka je 59 percent.

Ceny priemyselných kovov zvýraznili podľa Tylečka v posledných týždňoch poklesy pre nevýrazný výkon čínskej ekonomiky. Cena medi klesá v tomto roku o 3,4 percenta, cena hliníka stráca 5,55 percenta, uviedol. Do záporných hodnôt sa v posledných týždňoch dostalo aj striebro, ktoré zlacnelo o jedno percento, dodal.

Zlato svetlou výnimkou

Svetlou výnimkou je zlato, ktoré tento rok rastie o zhruba osem percent, doplnil analytik Golden Gate Pavel Ryba. Cena zlata vzrástla podľa neho v reakcii na napätie okolo možných krachov bánk. Prospela jej aj nervozita ohľadom možného nárazu na dlhový strop v USA. Výrazné prepady postihli platinu a najmä paládium. Platina stratila osem percent, paládium sa prepadlo o 24 percent, uviedol.

Tento rok podľa údajov spoločnosti ÚRS tiež mierne klesajú ceny stavebných materiálov. Zároveň sa na trhu tiež prejavuje upokojovanie situácie s palivovým drevom. „Panika na trhu je preč, aj keď cena zostáva výrazne nad úrovňami zo začiatku roku 2022. Od začiatku roku 2023 klesá cena palivového dreva približne o štvrtinu,“ dodal Tyleček.

Najvyšší rast cien z poľnohospodárskych komodít dosahuje stále cukor a káva. Cena cukru v New Yorku tento rok pridáva 24,3 percenta. Cena kávy v New Yorku rastie o 9,5 percenta. Naopak vysoké straty zaznamenáva tento rok pšenica. Jej cena padá o 22,6 percenta. Zlacňuje aj kukurica, a to o 11 percent. Pšenica dosiahla na konci mája na najnižšiu úroveň od konca roku 2020, upozornil Tyleček.