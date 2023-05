Energetický Holding Malina, ktorý má problémy so zabezpečením veľkého množstva zákaziek na fotovoltiku, je v úpadku. Rozhodol o tom konkurzný súd. Ten zároveň určil insolvenčného správcu, ktorým bude Insolvenčná agentúra so sídlom v Karlových Varoch. Prvé stretnutie veriteľov sa uskutoční 29. augusta. Vyplýva to zo zverejnených informácií v insolvenčnom registri, upozornil na to server Seznam Zprávy.

Mestský súd v Prahe začal insolvenčné konanie s Energetickým Holdingom Malina 9. mája. Urobil tak na návrh samotnej spoločnosti, ktorá chce požiadať o povolenie na reorganizáciu firmy. „Malina má podľa nás najväčšiu šancu dokončiť zákazky klientov v modeli reorganizácie, pokiaľ jej veritelia schvália reorganizačný plán, ktorý spoločnosť pripravuje,“ uviedol Petr Sochora, ktorý vedie tím externých poradcov vedenia firmy.

Súd po začatí konania vyzval všetkých veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky. Na tie majú teraz čas do dvoch mesiacov od publikovaného uznesenia o úpadku.

Spoločnosť vo svojom návrhu priznala záväzky, ktoré zahŕňajú aj vybrané zálohy, vo výške takmer 1,4 miliardy korún (59,6 mil eur). Suma sa však podľa holdingu bude postupne znižovať s odovzdávaním rozpracovaných zákaziek. Celkom má Malina podľa návrhu vybrané zálohy od 3 777 ľudí.

Majoritným vlastníkom holdingu je Cyril Regner, menšinovým majiteľom je súčasný predseda predstavenstva Jan Urban. Podnik zamestnáva okolo 135 ľudí. Za minulý rok bola spoločnosť v strate viac než 186 miliónov (7,9 mil eur).

Koncom apríla zverejnili Piráti výsledky vlastnej analýzy, podľa ktorej firma vybrala od klientov zálohy zhruba za 1,5 miliardy korún (63,8 mil. eur) , pričom asi 40 percent zákaziek nesplnila. Podľa skorších informácií médií postup Energetického Holdingu Malina preveruje polícia.

Vlani v Česku prudko stúpol záujem o fotovoltaické elektrárne. Za rok 2022 ich bolo sprevádzkovaných 33 760 s celkovým výkonom 288,8 megawattov, čo je medziročný nárast o 366 percent. Vysoký dopyt pokračuje aj tento rok.