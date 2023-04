V rámci medzinárodného partnerstva priemyselných podnikov na výrobu a dodávky zeleného vodíka „H2EU+Store" sa bude v budúcnosti vodík vyrobený na Ukrajine zo slnečnej a veternej energie prepravovať cez tranzitnú sieť Eustreamu do Rakúska a Nemecka. Uskladňovať sa bude na sezónny dopyt v strednej Európe. Ako informuje český portál E15, energetickí biznismeni odhalili, aké sú ich konkrétnejšie plány v rámci tohto projektu.

Výška investícií známa nie je

Do konzorcia v súčasnosti patrí napríklad ropná a plynárenská spoločnosť Moravské naftové doly (MND). Okrem iných tam patrí aj slovenský prepravca plynu Eustream a prevádzkovateľ plynových zásobníkov Nafta, v ktorých má mierne podpolovičný podiel skupina EP Infrastructure, ktorá je súčasťou podnikateľských aktivít miliardárov Daniela Křetínskeho a Patrika Tkáča.

Ako priblížil český portál, projekt MND má nadväzovať na už budovaný ukrajinský veterný park. Elektrárne chce MND plne sprevádzkovať tento rok v lete. V rozmedzí rokov 2025 až 2027 má vzniknúť elektrolyzér s výkonom jedného megawattu. Ten má premeniť elektrinu z veternej farmy na zelený vodík. Firma MND, miliardára Karla Komárka, však zatiaľ nechce predpovedať ani výšku investícií, ani ročnú produkciu vodíka.

Slovenská Nafta zas v rámci H2EU+Store skúma možnosť inštalovať elektrolyzér s výkonom sto megawattov. „Spoločnosť si takisto uvedomuje, že existujúce zásobníky je možné využiť aj na skladovanie vodíka, a môže tak priniesť flexibilitu systému a zaistiť bezpečnosť budúcich dodávok energie vo forme vodíka,“ cituje E15 hovorcu spoločnosti Nafta Martina Babulica.

Vyčlenia samostatný plynovod

Eustream zas bude mať za úlohu ukrajinský vodík prepraviť cez slovenské územie ďalej na Západ. „Vďaka systému paralelných plynovodov sme schopní umožniť postupný rozvoj prepravy vodíka popri tradičnej preprave zemného plynu, a to v závislosti od nárastu kapacity výroby vodíka – napríklad na Ukrajine, a spotreby – napríklad v Nemecku,“ vysvetlil hovorca Eustreamu Pavol Kubík.

Podľa jeho slov plánuje Eustream z existujúcej siete po úprave vyčleniť samostatný plynovod alebo plynovody na prepravu čistého vodíka.

„Jedinečná geografická poloha umožňuje, aby sa Slovensko a Eustream stali dôležitou vstupnou bránou pre vodík a jeho prepravu pre kľúčové európske trhy. Za týmto účelom plánujeme okrem iného vyčleniť jednu z hlavných tranzitných línií iba na prepravu stopercentného vodíka,“ potvrdil aj generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.

Vodíkovým koridorom z Ukrajiny do Nemecka by malo podľa plánov konzorcia do konca roka 2030 prostredníctvom neho tiecť 2,5 terawatthodiny vodíka ročne. Do roku 2050 by to malo byť podľa informácií portálu E15 až 80 terawatthodín ročne.