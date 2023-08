Energetická kríza v Európe sa ešte neskončila, aj keď situácia sa do určitej miery zlepšila. Spotrebitelia by preto mali pokračovať vo svojom úsilí znižovať spotrebu energií. Uviedla to nemecká energetická spoločnosť E.ON.

„Krízu zatiaľ za sebou nemáme,“ povedal šéf E.ON Leonhard Birnbaum na tlačovej konferencii po zverejnení výsledkov spoločnosti za prvý polrok. „V úsporách musíme pokračovať ďalej. To je najlepší spôsob, ako zabezpečiť dostatočné množstvo energií pre odberateľov a zároveň zaistiť konkurencieschopnosť ekonomiky,“ dodal šéf E.ON.

Zároveň upozornil, že vysoká naplnenosť zásobníkov plynu v Európe je dôvodom na optimizmus, že Európa blížiacu sa zimu zvládne. Avšak ani dostatočne naplnené zásobníky nedokážu sami zabrániť cenovým výkyvom.