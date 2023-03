Emisná norma Euro 7 je podľa českého ministra dopravy Martina Kupku nerealistická a v niektorých európskych krajinách vrátane Česka potenciálne škodlivá pre životné prostredie. Minister to povedal v Štrasburgu po rokovaní so svojimi náprotivkami zo siedmich krajín Európskej únie.

Kupka sa vo Francúzsku zišiel s ministrami dopravy Nemecka, Talianska a Poľska, k rokovaniu sa na diaľku pripojili aj zástupcovia Slovenska, Rumunska, Portugalska a Maďarska. Medzi hlavných odporcov návrhu Euro 7/VII patrí práve Taliansko a Nemecko, kde je rovnako ako v Česku automobilový priemysel dôležitou súčasťou ekonomiky.

Norma Euro 7 by podľa Kupku mohla škodiť životnému prostrediu, pretože v krajinách ako Česko „by prispela k starnutiu automobilovej flotily v uliciach“ a ohrozila investície automobiliek do alternatívnych pohonov. Euro 7 by podľa Kupku spôsobilo zdraženie nových vozidiel a prinútilo ľudí dlhšie jazdiť v starších vozidlách, ktoré sú pre životné prostredie škodlivejšie.

„Do (nariadenia) chceme priviesť trochu zdravého rozumu. Dnešné prvé rokovania sme ako Česko iniciovali, naše dôvody sú dobre podložené a sme pripravení aj ďalej hrať aktívnu úlohu,“ povedal Kupka. Dodal, že koalícia podobne zmýšľajúcich štátov v nasledujúcich dňoch pripraví dokument s hlavnými pripomienkami, s ktorými oboznámi Európsku komisiu (EK) aj ďalšie štáty EÚ.

Emisná norma Euro 7, ktorú navrhla EK, má okrem iného obmedziť splodiny oxidov dusíka a pevných častíc vypúšťaných do ovzdušia, a to nielen z výfukov, ale aj bŕzd a pneumatík. Cieľom je tiež zladiť limity pre benzínové a naftové autá. Vozidlá jej budú musieť vyhovovať dvakrát dlhšie ako doterajším štandardom. Vozidlá majú mať navyše čidlá, ktoré emisie umožnia kedykoľvek skontrolovať. Ak pravidlá schvália členské krajiny a Európsky parlament (EP), mali by pre nové osobné autá platiť od polovice roku 2025, pre nákladné o dva roky neskôr.

Dúfa v zmenu nerealistických požiadaviek

Kupka dnes povedal, že dúfa nielen v zmenu „nerealistických požiadaviek“, ktoré by Euro 7 kládlo na automobilový priemysel, v budúcom mesiaci, ale aj v odložení začiatku platnosti normy, a to aspoň o štyri roky. Spravodajcom pre Euro 7 za EP je český europoslanec Alexander Vondra z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov. Ten dnes povedal, že vyjednávania sú ešte len na začiatku a že si je istý, že zmeny sa presadiť podarí.

Ako „zlý a nerealistický“ označil dnes vo vyhlásení Euro 7 aj europoslanec Ondřej Kovařík (Renew Europe). „Rozsah požiadaviek bude mať negatívny vplyv na budúcnosť automobilového priemyslu nielen v Českej republike, ale aj negatívne ekonomické a sociálne dopady,“ povedal Kovařík, ktorý pôsobí ako tieňový spravodajca v dopravnom výbore EP.

EK sa v rámci takzvanej Zelenej dohody (Green Deal) usiluje o zníženie emisií nových automobilov o 55 percent do roku 2030. Cestná doprava je podľa EK najväčším zdrojom znečistenia vzduchu v mestách a podľa odhadov spôsobila v roku 2018 predčasné úmrtie až 70-tisíc ľudí v EÚ.

Súčasne platnou normou je od roku 2014 Euro 6. Tá okrem ďalšieho zníženia limitov emisií oxidu uhoľnatého napríklad zaviedla recirkuláciu výfukových plynov a pri naftových vozidlách systém AdBlue, ktorý do splodín vstrekuje močovinu, aby neutralizoval oxidy dusíka.