„Komerčné nehnuteľnosti kolabujú. Na rade sú domy,“ napísal na Twitteri šéf Tesly a SpaceX Elon Musk s tým, že reality strácajú na hodnote. Technologický miliardár to uviedol v reakcii slová zakladateľa spoločnosti Craft Ventures Davida Sacksa, ktorý upozornil na veľkú časť nesplateného dlhu z komerčných nehnuteľností. Informuje o tom businessinsider.com.



Musk už predtým varoval, že na trhoch s nehnuteľnosťami by sa po turbulenciách v bankovom sektore mohli objaviť trhliny. Regionálne banky by podľa neho mohli zažiť vlnu neschopnosti splácať úvery „pre obrovskú expozíciu v tomto sektore“. Odvetvie je postihnuté vyššími úrokovými sadzbami, prísnejšími úverovými podmienkami aj negatívnymi trendmi v dôsledku práce z domu.



JPMorgan odhaduje, že lehota na splatenie dlhu vo výške 450 miliárd dolárov v oblasti komerčných nehnuteľností uplynie tento rok bez toho, aby bol uhradený. Morgan Stanley Wealth Management zanalyzoval, že ceny komerčných nehnuteľností by zo svojho maxima mohli klesnúť až o 40 percent.



S podobnými problémami sa potýka aj americký trh s bývaním. Morgan Stanley oznámil, že predaje domov dosiahli dno, pretože vyššie náklady na pôžičky ochromili dopyt. Jeho odborníci varovali pred možným poklesom cien o 15 až 20 percent.



Fed zvýšil v boji proti inflácii úrokové sadzby od minulej jari z nuly na viac ako päť percent. Navyše, veritelia sa pripravujú na ďalšie bankové výbery po tom, čo skolabovali banky Silicon Valley a Signature Bank. Tieto faktory tlačia na znižovanie hodnoty aktív a vyvolávajú obavy, že by to mohlo mať vážny vplyv na ceny domov a komerčných priestorov.