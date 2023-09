Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk kritizoval vplyvné odborové združenie United Auto Workers (UAW) a povedal, že splnenie požiadaviek odborov by „priviedlo General Motors, Ford a Chrysler k bankrotu“. Prezident Joe Biden pritom podporil UAW, ako aj jeho cieľ výrazného zvýšenia miezd počas návštevy v závode General Motors na predmestí Detroitu, kde sa konali demonštrácie. Píše o tom Bloomberg.

Odborári okrem GM protestujú aj proti Ford Motor a Stellantis, výrobcovi značiek Jeep, Chrysler a Dodge, teda proti všetkým z veľkej automobilovej trojky v Detroite. Svoje požiadavky na zvýšenie miezd počas prebiehajúcich rokovaní znížili zo 40 na 36 percent.

Tesla a ďalšie spoločnosti zaoberajúce sa čisto elektrickým pohonom ako Lucid Group a Rivian Automotive nie sú odborovo organizované. UAW sa obáva, že elektrické vozidlá, ktorých výroba si zvyčajne vyžaduje menej pracovníkov, oberú ostatných o prácu a spôsobia zníženie miezd.

E. Musk nie je sám, kto hovorí, že víťazstvo odborov by mohlo znamenať problémy pre výrobcov automobilov v Detroite. „Ak UAW dostane všetko, čo žiada, jednoznačne to hmatateľne poškodí konkurencieschopnosť spoločností veľkej trojky,“ povedal v minulotýždňovom rozhovore portfóliový manažér spoločnosti Brandywine Global Patrick Kaser.



Úspech pracovníkov v starých automobilkách v Detroite pri vyjednávaní o mzdách v kombinácii s vysokou verejnou podporou odborov by mohli opäť inšpirovať k organizovaniu sa aj pracovníkov Tesly, myslí si profesorka pracovného práva na Kalifornskej univerzite v Berkeley Catherine Fisková. „Zjednotenie sa v odboroch je podľa amerických zákonov mimoriadne ťažké,“ povedala. Nezabudla však podotknúť, že pracovníci sa proti ešte prísnejším prekážkam úspešne združili do odborov aj v tridsiatych rokoch. „Stalo sa to vtedy, môže sa to stať znova, je to náročný proces,“ dodala C. Fisková.



Tesla má najlepšie ziskové marže v odvetví. Výrobca EV tento rok znížil cenu svojich vozidiel. E. Musk sľúbil, že uprednostní objem výroby pred ziskom. Tradičné automobilky v Detroite medzitým uskutočňujú nákladný prechod od výroby spaľovacích motorov k EV.