Elon Musk má v pláne zapojiť sa do pretekov Silicon Valley v budovaní generatívnych systémov umelej inteligencie. Podľa ľudí oboznámených s úmyslami miliardára zostavuje šéf Tesly a Twitteru tím výskumníkov a inžinierov v oblasti umelej inteligencie, píše denník The Financial Times.

Podľa zdroja priamo oboznámeného s rozhovormi rokuje Musk aj s viacerými investormi spoločností SpaceX a Tesla o investovaní do svojho nového podniku. „Veľa ľudí do toho investuje... je to reálne a sú z toho nadšení,“ uviedol pre FT.

Vážny konkurent ChatGPT

Musk údajne pre nový projekt zabezpečil tisíce výkonných GPU procesorov od spoločnosti Nvidia. GPU sú špičkové čipy potrebné pre Muskov zámer vytvoriť veľký jazykový model - systémy umelej inteligencie schopné prijímať obrovské množstvo obsahu a vytvárať písmo podobné ľudskému alebo realistické obrázky, podobne ako technológia, ktorá poháňa ChatGPT.

Elon Musk údajne najíma inžinierov zo špičkových laboratórií umelej inteligencie vrátane DeepMind, ktorí uviedli, že sa myšlienkou prechodu do konkurenčnej spoločnosti začali zaoberať začiatkom tohto roka v reakcii na rýchly pokrok OpenAI. Musk zatiaľ do projektu pribral bývalého zamestnanca DeepMind Igora Babuschkina a približne pol tucta ďalších inžinierov.

Nová spoločnosť by umožnila Muskovi prevziať OpenAI podporovanú Microsoftom, ktorú spoluzakladal v roku 2015. Podľa dvoch ľudí, ktorí sa v tom čase podieľali na činnosti OpenAI, ju opustil o tri roky neskôr v dôsledku rozporov s jej vedením, a to aj v súvislosti s postojmi k bezpečnosti umelej inteligencie.

Muskom podporovaný podnik generatívnej umelej inteligencie by vstúpil na čoraz preplnenejší trh. Technologickí giganti Microsoft, Google a Amazon súperia s nováčikmi, ako sú OpenAI, Anthropic, Adept a StabilityAI, ktorí v posledných mesiacoch získali miliardy dolárov.

Keď Musk v roku 2018 opustil OpenAI, oficiálnym dôvodom bolo, že sa chce sústrediť na spoločnosť Tesla, ktorá takisto výrazne investuje do AI. „Tesla súťažila o niektorých rovnakých ľudí ako OpenAI a nesúhlasil som s niektorými vecami, ktoré chcel tím OpenAI robiť,“ napísal Musk v roku 2019 na Twitteri a dodal, že bolo „lepšie rozísť sa v dobrom“.