Elektrické autá strácajú svoju hodnotu dvojnásobne rýchlejšie v porovnaní s benzínovými vozidlami. V prípade niektorých modelov to znamená, že vodiči prišli o tisíce eur, informuje britský denník The Telegraph.

Medzi rokmi 2020 a 2023 sa elektrické vozidlá (EV) znehodnotili o zhruba polovicu, zatiaľ čo ceny benzínových áut klesli v rovnakom období o 37 percent. Vychádza to z dát špecialistov na financovanie ojazdených áut Choose My Car. Štúdia zistila, že elektrické autá stratili v priemere 17-tisíc eur svojej hodnoty v priebehu troch rokov v porovnaní s 10 200 eur v prípade benzínových vozidiel. Pri niektorých modeloch bol rozdiel oveľa väčší.

Čiastočne je to kvôli „korekcii trhu“, čo znamená, že počiatočná nákupná cena mnohých EV klesá, pretože na trh prichádza viac modelov a rastie konkurencia medzi značkami. Aj mnohé z počiatočných stimulov na prechod na EV, ako napríklad nižšia daň, boli zrušené.

Priemerná cena novej Tesly Model S bola napríklad v roku 2020 85-tisíc eur. Díleri teraz kupujú secondhandový model za niečo viac ako 45-tisíc, čo je pokles o 46 percent. BMW i3 vyšlo v roku 2020 na 39-tisíc eur. Ak by to isté auto predali v roku 2023, malo by hodnotu necelých 16-tisíc.

Niežeby si samotné EV nedržali hodnotu, ale zvýšila sa aj cena elektriny, čo znamená, že prevádzka áut nie je taká výnosná ako kedysi. Ian Plummer z AutoTrader povedal: „Tento rok vzrástla ponuka o trojnásobok, a preto sme v dôsledku toho zaznamenali určité, očakávané zmiernenie v cenách, a to aj napriek silnému rastu dopytu po ojazdených elektrických vozidlách.“