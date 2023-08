Zásoby elektrických áut (EV) sa tento rok nahromadili v mnohých predajniach, pretože automobilky zvýšili svoju produkciu. To viedlo niektorých predajcov k tomu, že povedali dosť. Nový tovar odmietajú, kým nepredajú to, čo majú v ponuke, potvrdilo pre Insider niekoľko veľkých amerických predajcov.



„Odmietli sme dodávky elektrických vozidiel,“ povedal Scott Kunes z Kunes Auto and RV Group, ktorý predáva značky ako Nissan a Mitsubishi na stredozápade krajiny. „Musíme sa uistiť, že budeme mať zaistený obrat.“ Výrobcovia automobilov od nás „žiadajú, aby sme urobili veľkú investíciu, a my len chceme, aby sa táto investícia vrátila“, dodal S. Kunes.

Dostupnosť plug-in vozidiel sa rýchlo zvyšuje. Krivka rastu zavádzania EV sa však čoskoro výrazne spomalí. Dochádza k prechodu od nadšených a bohatých používateľov k menej presvedčeným a rozpočet si strážiacim kupujúcim elektroáut. „Nejde len o to, že tieto vozidlá sú drahé, čo aj sú. Hovoríme to aj o zmene životného štýlu,“ povedal viceprezident v AutoForecast Solutions Sam Fiorani. Poukázal na rozdiely v skúsenostiach s vlastníctvom EV, v rámci ktorého panujú aj obavy z nabíjania a dojazdu, ktoré sú pre mnohých kupujúcich brzdou.



„Pre bežného zákazníka je ťažké urobiť taký skok a minúť ďalších desaťtisíc dolárov,“ priblížil S. Fiorani.

Z nedostatku takmer prebytok

Zatiaľ čo začiatkom tohto leta vydržali zásoby vozidiel v predajniach celkovo asi 54 dní, produkcia elektrických vozidiel sa takmer zdvojnásobila. A to ešte pred niekoľkými rokmi bolo ťažké čo i len nájsť EV na testovaciu jazdu, nieto ešte kúpiť si ho a odviezť sa ním domov. Ponuka bola obmedzená a zákazníci sa museli zapisovať do dlhých zoznamoch čakateľov, aby sa k svojmu EV vôbec dostali.



Dnes už inventár EV nie je problémom. Automobilky pumpujú do svojich tovární peniaze, aby týchto áut chrlili ešte viac. Dopyt však rovnakým tempom nerastie. Mesiac čo mesiac predaj klesá, pričom výrobcovia elektromobilov sa snažia zamerať viac na mainstreamových spotrebiteľov.



Insider konštatuje, že automobilky budú pravdepodobne aj naďalej chrliť elektromobily, pretože zvýšenú produkciu sľúbili investorom. A nechajú na predajcoch, aby zistili, ako si získavať nové skupiny zákazníkov.



„Predajcovia ľahko v reálnom čase a so spätnou väzbou zistia, čo robí trh trhom,“ povedal automobilový analytik v iSeeCars Karl Brauer. „Vždy pôsobili ako prvé výstražné kontrolky na prístrojovej doske automobilového priemyslu,“ dodal.