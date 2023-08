Hoci je elektromobilita v oblasti komerčnej cestnej dopravy stále na začiatku svojej cesty, ponúka obrovský potenciál. Ako konštatuje spoločnosť Eurowag, 90 percent prepravených zákaziek tvoria cesty kratšie ako tristo kilometrov. Tieto jazdy navyše predstavujú takmer polovicu najazdených kilometrov cestnej nákladnej dopravy ako celku. Prvá generácia elektrických nákladných vozidiel pritom ponúka dojazd od 200 do 300 kilometrov. Technológia batériovo poháňaných kamiónov tak už teraz dokáže obslúžiť veľkú časť dopravných zákaziek.

„Napriek tomu sa nedá očakávať, že dopravcovia hromadne pošlú svoje existujúce dieselové vozidlá do šrotu. Ani na to nie je dôvod – vzhľadom na stav nabíjacej infraštruktúry sa zatiaľ do prevádzky uvádzajú najmä elektrokamióny na prepravu na krátke vzdialenosti,“ uvádza ďalej Eurowag. Preprava na dlhú vzdialenosť je zatiaľ stále len plánom do budúcnosti. Tu si preto dieselové vozidlá pravdepodobne ešte nejaký čas udržia svoju prevahu. Dopravné firmy tak čaká obdobie hybridných, zmiešaných flotíl, keď budú batériovo poháňané vozidlá postupne implementovať do svojho vozového parku.

Batériovo poháňané vozidlá pritom kladú na manažérov flotíl, dispečerov i majiteľov logistických firiem nové nároky. Medzi hlavné kritériá, s ktorými treba pracovať, patria obstarávacie náklady elektrokamiónov, odhad dojazdovej vzdialenosti na jedno nabitie, prehľad o možnostiach nabíjania, výstavba nabíjacích bodov vo firemných garážach či depách, kooperácia so zákazníkmi a možnosť nabíjania pri vykládke, náklady na poistenie vozidla, poplatky za mýto alebo napríklad zostatková hodnota elektrokamiónu. Základom však bude už samotné rozhodnutie, či a ako svoj vozový park elektrifikovať respektíve, ako môže elektrifikácia ušetriť náklady a aká je návratnosť investície.