Väčšina výrobcov automobilov sa drží stratégie vytvárať stále väčšie a mohutnejšie autá, aj keď sú elektrické. Platí to aj pre startup Fisker, ktorý 3. augusta predstavil svoje elektrické SUV Fisker Ocean. The Economist píše, že ide o upravenú, offroadovú verziu, o ktorej dánsky spoluzakladateľ automobilky Henrik Fisker povedal, že by bola vhodná aj na monstertruckovú rally; „superauto“ s dojazdom tisíc kilometrov, doplnené o držiak na kovbojský klobúk. Spoločnosť síce tvrdí, že udržateľnosť je jedným z jej základných princípov, no týždenník uvádza dva dôvody, že ide skôr o veľkosť.

Prvým je zisk. Rovnako ako pri bežných autách, väčšie elektromobily generujú vyššie marže. Druhým sú preferencie spotrebiteľov. Po celé desaťročia sa vodiči rozhodovali pre SUV a pickupy namiesto menších áut, a to sa teraz týka aj tých s nabíjateľnými batériami. Vodiči elektromobilov, ktorí sa obávajú dostupnosti nabíjacej infraštruktúry, chcú väčší dojazd, a teda väčšie batérie. Poradenská spoločnosť Bnef tvrdí, že priemerná veľkosť batérií sa od roku 2018 do roku 2022 celosvetovo zväčšila o desať percent ročne. Nakoniec sa však trend „supersizingu“ ukáže ako neudržateľný a nebezpečný, píše The Economist.



Elektrický Hummer od General Motors váži viac ako štyri tony, čo je ďaleko viac ako jeho neelektrický náprotivok. Len batéria tohto vozidla je ťažká ako Honda Civic. Spoločnosť General Motors zároveň nedávno predstavila 3,8-tonový elektrický pickup Chevrolet Silverado, ktorý utiahne traktor a má dojazd až 720 kilometrov. Tesla tento rok plánuje spustiť výrobu svojho elektrického Cybertrucku, ktorý jej šéf Elon Musk, opísal ako „skvelý, futuristický obrnený transportér“. Na veľkosti teda záleží. Medzinárodná energetická agentúra vypočítala, že viac ako polovica elektromobilov predaných po celom svete v minulom roku boli SUV.

Trend sa môže obrátiť

Zatiaľ môžu automobilky tvrdiť, že bez ohľadu na to, aké sú elektrické súpravy veľké, ich vplyv na planétu je pozitívny. Hoci výroba elektromobilov vrátane získavania kovov a minerálov vytvára viac skleníkových plynov ako je to v prípade konvenčných áut, rýchlo to kompenzujú absenciou výfukových emisií. Lucien Mathieuová z európskej mimovládnej organizácie Doprava a životné prostredie hovorí, že aj tie najväčšie elektromobily majú počas životnosti nižšie emisie uhlíka ako priemerné auto so spaľovacím motorom. To platí aj v miestach s dostatkom elektriny, kde sa spaľuje uhlie, ako je Čína.



Z dlhodobého hľadiska sa však trend väčších batérií môže z ekonomických a ekologických dôvodov obrátiť. Po prvé, čím väčšia je batéria, tým väčší tlak bude vytvárať na dodávateľský reťazec. Ak sa veľkosť batérií zvýši, pravdepodobne sa objaví nedostatok lítia a niklu. To zvýši náklady na výrobu lítium-iónových batérií, čo podkopáva ziskovosť výrobcov automobilov.



Po druhé, nabíjanie väčších batérií uhlíkovo neutrálnym spôsobom si vyžaduje viac nízkouhlíkovej elektriny. To môže spôsobiť výpadky v sieti. Po tretie, čím väčší bude tlak na vzácne zdroje potrebné pre výrobu elektromobilov, tým ťažšie bude tvoriť cenovo dostupné elektromobily pre potreby masového trhu. To spomalí celkovú dekarbonizáciu, ako aj elektrifikáciu dopravy. A napokon je tu bezpečnosť. Nielen bojový tank, ktorý zrýchli z nuly na sto kilometrov za hodinu mihnutím oka, je pre každého, kto sa mu náhodou postaví do cesty, hrozbou. Pneumatiky, brzdy a opotrebovanie na ceste takisto produkujú nebezpečné znečisťujúce látky, ktorých objem rastie, čím ťažšie sú vozidlá.

Pomaly ustupujú

V konečnom dôsledku si priemysel uvedomí nezmysel „supersizingu“. Generálny riaditeľ Fordu Jim Farley nedávno povedal, že automobilky nedokážu zarobiť peniaze s autami na batérie s najdlhším dojazdom. Jeho náprotivok v General Motors, Mary Barraová, urobila nečakaný krok a zavelila na vyradenie cenovo dostupného elektrického Chevy Bolt. Už aj automobilky v Európe ako Volkswagen robia menšie, lacnejšie elektromobily. Tesla vraj plánuje kompaktný model vyrobený v Mexiku.



Tlak čiastočne pochádza aj zo strany konkurencie. Felipe Munoz z poradenskej spoločnosti v oblasti automobilov Jato Dynamics hovorí, že Čína uprednostňuje efektívnosť batérií pred veľkosťou a dúfa, že sa presadí na zámorských trhoch s ľahšími a lacnejšími značkami, ako je BYD. Vodiči, ktorí majú peniaze na rozhadzovanie, sa v súčasnosti nepochybne budú chváliť nízkouhlíkovými veľkými SUV alebo „monstertruckmi“. Až kým si neuvedomia, že elektrifikácia sa v dôsledku ich preferencií stáva pre zvyšok ľudstva menej dostupnou.