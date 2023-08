Presvedčiť každého, aby si osvojil novú technológiu, môže byť spočiatku problém. Platí to aj na trhu s elektrickými vozidlami (EV). Keď Bloomberg Green pred rokom prvýkrát dokončil analýzu miery prijatia nového typu áut, 19 krajín, najmä USA, Čína a západná Európa, prekonalo kritickú hranicu päť percent používaných vozidiel poháňaných výlučne elektrinou. Tento prah signalizuje začiatok masového prijatia. Odvtedy sa pripojilo ďalších päť krajín: Kanada, Austrália, Španielsko, Thajsko a Maďarsko.

V USA bod zlomu EV neprišiel až do konca roku 2021, čo bolo na krajinu s takou veľkou kúpnou silou relatívne neskoro. Toto oneskorenie malo svoje dôvody. Američania trávia vo svojich autách viac času ako ktorákoľvek iná populácia a vodiči požadovali dlhší dojazd, než ponúkali prvé modely. Pickupy a veľké SUV, ktoré tvoria viac ako polovicu trhu v USA, sa elektrifikovali pomaly v dôsledku potreby obrovských batérií.



Dnes predaje elektrických vozidiel v USA rýchlo rastú – v druhom štvrťroku poskočili o 42 percent v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom. Ale stále sa nevyrovnali explozívnej trajektórii iných krajín. To by sa mohlo zmeniť, pretože najväčší výrobca elektromobilov na svete Tesla sa pripravuje na spustenie svojho pickupu Cybertruck.

India sa hlási

Päťpercentný bod zlomu môže byť na obzore pre Indiu, tretí najväčší automobilový trh po Číne a USA. Elektromobily tvorili v minulom štvrťroku tri percentá predaja nových áut v krajine. Domáci indickí výrobcovia automobilov intenzívne investujú do elektrifikácie. Generálny riaditeľ Tesly Elon Musk sa v júni stretol s indickým premiérom Naréndrom Módím. Povedal, že plánuje vstúpiť na trh „len čo to bude v ľudských silách“.



Krajiny, ktoré prekročili bod zlomu, zaznamenali rýchle tempo prijatia, s priemerným rastom tržieb o 55 percent v minulom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Rovnako ako pri každej novej technológii sa tempo rastu nakoniec spomalí, keď sa trh blíži k nasýteniu. Napríklad v Nórsku, svetovom priekopníkovi elektrických vozidiel, sa rast po dosiahnutí 80 percent nových vozidiel spomaľuje.

Vyššia latka pre hybridy

Uvedená analýza sa týka vozidiel, ktoré sú poháňané iba batériami. Niektoré krajiny predovšetkým v Európe rýchlejšie prijali plug-in hybridy, ktoré majú menšie batérie podporované benzínovým motorom. Ostatné krajiny vrátane USA a Číny rovno prešli k plne elektrickým vozidlám. Ak započítame aj hybridy, svet predal v minulom roku viac ako desať miliónov plug-in vozidiel, čo je číslo, ktoré by sa podľa predpovedí BloombergNEF mohlo do roku 2027 strojnásobiť.

Pretože hybridy si nevyžadujú rovnakú úroveň infraštruktúry ako plne elektrické autá, počiatočná fáza ich prijatia môže byť nevyspytateľná. Nový hybridný model obľúbeného auta by mohol zvýšiť podiel plug-inov o niekoľko percentuálnych bodov bez toho, aby to znamenalo rozsiahlejší posun v preferenciách spotrebiteľov.



Pokračujúci rast zavádzania elektromobilov závisí od schopnosti tradičných výrobcov automobilov a ich dodávateľov uskutočniť investície v slepej viere skôr, ako sa dopyt úplne zhmotní. Továrne musia byť prerobené a dodávateľské reťazce prekonfigurované. Prechodné náklady môžu byť vysoké, kým sa predaj úplne nerozbehne.

Je globálny prechod na EV nevyhnutný?

Až 90 percent svetového predaja EV doteraz pochádzalo z USA, Číny a Európy. To znamená, že krajiny zodpovedné za približne tretinu predaja áut na celom svete musia ešte prejsť bodom zlomu. Do čela sa dostali len štyri z 20 najľudnatejších krajín.

Globálny predaj nových spaľovacích motorov však dosiahol vrchol v roku 2017 a čistý rast predaja áut je teraz poháňaný výlučne elektromobilmi. Ide o trend, ktorý podľa predpovedí BloombergNEF bude pokračovať, kým automobil s benzínovým motorom nezostane už len v múzeu.

Viac prstov na misku váh prikladajú aj vlády. V USA Bidenova administratíva požaduje, aby elektromobily a hybridy tvorili do roku 2030 polovicu nových vozidiel. Zákon o infraštruktúre z roku 2021 a zákon o znižovaní inflácie z roku 2022 tak naleje stovky miliárd verejných a súkromných financií do všetkého od infraštruktúry až po závody na recykláciu batérií. Podľa Benchmark Materials vzrástol do roku 2030 počet batérií v USA za posledný rok o 67 percent a dobehol Európu.

Nové technológie na trhu s elektromobilmi sa však dostávajú ľuďom pod kožu len pomaly.