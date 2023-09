Európska únia, Spojené štáty a ďalší partneri predstavili v sobotu ambicióznu iniciatívu infraštruktúry spájajúcej Európu s Blízkym východom a Indiou. Cieľom je podporovať hospodárske vzťahy, no tiež politickú spoluprácu.

Historický plán

Plán podporili aj Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Oznámenie zverejnili popri summite skupiny G20 v indickom Naí Dillí.

Signatári vyhlásenia o zámere dúfajú, že plán pomôže integrovať obrovský trh Indie s 1,4 miliardy obyvateľov s krajinami smerom na západ, ponúkne protiváhu k veľkým infraštruktúrnym výdavkom Číny, podporí ekonomiky na Blízkom východe a pomôže normalizovať vzťahy medzi Izraelom a štátmi Perzského zálivu.

„Je to naozaj veľká vec,“ povedal prezident USA Joe Biden na úvodnom podujatí. Plán označil za „historický“.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že pri tejto iniciatíve pôjde o „oveľa viac než len železnicu alebo káble“.

„Je to zelený a digitálny most medzi kontinentmi a civilizáciami,“ vyhlásila. Podľa jej slov by projekt železničného spojenia zrýchlil obchod medzi EÚ a Indiou o 40 percent.

Zvýšenie obchodu aj dôvery

„Sme presvedčení, že konektivita je prostriedkom nielen na zvýšenie vzájomného obchodu medzi rôznymi krajinami, ale aj zvýšenie vzájomnej dôvery,“ povedal indický premiér Naréndra Módí.

Biely dom už vopred oznámil, že cieľom projektu je „generovať hospodársky rast, stimuly pre nové investície a rozvinutú regionálnu integráciu“.

Spravodajský portál Axios napísal, že ide o jednu z „kľúčových iniciatív“ Washingtonu zameraných na obmedzenie vplyvu Číny na Blízkom východe.

Peking v rámci svojej Iniciatívy Pás a cesta, známej aj ako Nová hodvábna cesta, podporuje infraštruktúrne projekty po celom svete a uzavrel početné dohody s takmer všetkými arabskými štátmi.