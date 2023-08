Čína zverejnila ďalšiu sériu štatistických dát, ktoré preukazujú, že druhá najväčšia ekonomika sveta rastie výrazne pomalšie, ako si vláda v Pekingu naplánovala. Čínsky štatistický úrad navyše prestal zverejňovať údaje o nezamestnanosti medzi mladými, ktorá bola v posledných mesiacoch rekordná. Hovorca štatistikov povedal, že je potrebné prehodnotiť metodiku.

Maloobchodné tržby sa v júli zvýšili medziročne o 2,5 percenta, zatiaľ čo v júni ich rast predstavoval 3,1 percenta. Výsledok výrazne zaostal za odhadmi analytikov v ankete agentúry Reuters, ktorí naopak počítali so zrýchlením rastu, v priemere na 4,5 percenta. Priemyselná výroba potom spomalila tempo medziročného rastu na 3,7 percenta z júnových 4,4 percenta. Analytici predpokladali, že výroba udrží júnové tempo rastu.

„Pri regulácii hospodárstva musíme zosilniť úlohu makroekonomickej politiky a vyvinúť dostatočné úsilie, aby sme zvýšili domáci dopyt, posilnili dôveru a tiež predchádzali rizikám,“ uviedol Štatistický úrad. Situácia v Číne aj v zahraničí je podľa neho komplikovaná a domáci dopyt slabý.

Vývoj investícií

Tretím dôkazom, že čínska ekonomika slabne, sú údaje o vývoji investícií do fixných aktív, kam patria napríklad továrne, infraštruktúra a podobne. Od januára do konca júla objem týchto investícií medziročne vzrástol o 3,4 percenta, a spomalil tak z 3,8 percenta za obdobie január až jún. Aj tu analytici predpokladali, že tempo rastu zostane aspoň na úrovni, kde bolo ku koncu predchádzajúceho mesiaca.

Spomalenie rastu ekonomiky sa odráža aj v situácii na trhu práce. Miera nezamestnanosti v júli stúpla na 5,3 percenta z júnových 5,2 percenta. Na rozdiel od predchádzajúcich správ však tá júlová už neobsahuje pri vývoji nezamestnanosti rozdelenie do vekových kategórií. Medzi ľuďmi vo veku 16 až 24 rokov sa miera nezamestnanosti pritom v júni vyšplhala na rekordných 21,3 percenta. Hovorca Štatistického úradu podľa serveru CNBC povedal, že pre ekonomické a sociálne zmeny úrad prehodnotí spôsob výpočtu.

Investície do realitného sektora, ktorý je v posledných rokoch jedným z dôvodov zhoršenia ekonomických ukazovateľov, od začiatku roka do konca júla medziročne klesli o 8,5 percenta. To je výraznejší pokles, ako aký Čína registruje ku koncu júna.

Primálo prijatých opatrení

„Peking už prijal niektoré opatrenia, aby napätie v realitnom sektore znížil. Podľa nášho názoru to však nestačí a je to príliš pomalé,“ povedal hlavný analytik pre Čínu v spoločnosti Nomura Tching Lu. „My si myslíme, že Peking bude v určitom momente nútený prijať ešte ďalšie opatrenia, aby zostupnú špirálu zastavil,“ dodal.

Príliš dobre sa nevyvíja ani predaj cez internet. Maloobchodné tržby za predaj fyzických tovarov online sa totiž v júli medziročne zvýšili o 6,6 percenta, čo je výrazné spomalenie oproti predchádzajúcim mesiacom kedy bolo tempo rastu dvojciferné. Z maloobchodných tržieb sa najviac darilo cateringu, kde rast predstavoval 15,8 percenta. O desať percent klesli tržby z predaja šperkov. Celkovo maloobchodné tržby rástli najpomalšie od vlaňajšieho decembra.