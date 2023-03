Dočasne poverený premiér Eduard Heger oznámil odchod z hnutia OĽaNO. Na sociálnej sieti napísal, že má vlastnú víziu o politike.

,,Dnes sa moja úloha a poslanie v hnutí naplnili. Mám vlastnú víziu o politike. Viem, že ak ju chcem naplniť, musím sa vydať vlastnou cestou," vyhlásil.

Svoje pôsobenie v OĽaNO Heger označil za jednu z najdôležitejších životných etáp. ,,Dostal som od hnutia dôveru a príležitosť byť súčasťou vlády a neskôr riadiť našu krajinu. S hnutím som si prešiel dlhú spoločnú cestu. Zažili sme náročné i pekné chvíle. Robili sme aj chyby, pretože nie sme dokonalí, pretože sme len ľudia," skonštatoval a poprial OĽaNO do ďalšieho politického života len to najlepšie. Líder hnutia Igor Matovič mu v komentári poďakoval za spoločnú cestu a poprial veľa šťastia.

Nový politický projekt by mal Heger tvoriť s dočasne poverenými ministrami Jaroslavom Naďom či Jánom Budajom. Všetci traja boli súčasťou predsedníctva OĽaNO. Šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš už cez víkend avizoval, že pokiaľ Heger odíde z OĽaNO, hnutie mu ,,nebude robiť zle" a mal by vládu viesť až do predčasných parlamentných volieb.