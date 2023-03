Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií spustil vyšetrovanie RBI za jej aktivity v Rusku v januári. Dva zdroje oboznámené s informáciami pre agentúru Reuters uviedli, že vyšetrovanie sa týka možného porušovania západných sankcií. Tlak Washingtonu a najnovšie aj ECB komplikuje situáciu Rakúsku a jeho druhej najväčšej banke, ktorá momentálne hrá kľúčovú úlohu v ruskej ekonomike.

Postupný plán na odchod

Aj keď ECB nežiada od RBI, aby z Ruska odišla okamžite, požaduje po nej plán postupného ukončenia biznisu, uviedli dva zdroje. Jeden z nich informoval, že tento plán by mohol zahrnovať predaj alebo zatvorenie jej ruskej banky. Zástupcovia ECB nechcú na rakúsku banku tlačiť, aby trh opustila okamžite, najmä preto, že sa obávajú finančných dôsledkov, ktoré by to spôsobilo, zvlášť po najnovších otrasoch na bankovom trhu.

Raiffeisen však podľa zdrojov neplánuje takýto plán v najbližšom období predložiť a niektorí predstavitelia rakúskej vlády to považujú za neoprávnené zasahovanie do vnútorných záležitostí. Hovorca rakúskej banky v tejto súvislosti oznámil, že banka sama skúma ďalšie možnosti pre svoj ruský biznis vrátane „starostlivo riadeného odchodu“. Navyše RBI už zredukovala objem úverov v krajine, dodal.

Vzťahy Raiffeisenu a Moskvy

RBI je v súčasnosti najvýznamnejšou západnou bankou v Rusku. Okrem rakúskej banky však na ruskom trhu stále pôsobia aj niektoré ďalšie zahraničné banky vrátane talianskej UniCredit.

Hovorca rakúskeho ministerstva financií povedal, že aj keď sa s návratom vo vzťahoch s Moskvou na úroveň spred vojny počítať nedá, „väčšina“ zahraničných spoločností, vrátane bánk, v Rusku zostáva. „Obchody medzi Ruskom a ostatnými krajinami pokračujú ďalej, napríklad obchod s obilím, hnojivami, ropou, plynom, či niklom a inými kovmi. To všetko si vyžaduje zabezpečenie platieb,“ dodal hovorca.