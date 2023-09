Členovia Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) z troch kľúčových ekonomík eurozóny varovali optimistických analytikov počítajúcich s pauzou vo zvyšovaní úrokových sadzieb, že nič ešte nie je isté.

Vzhľadom na to, že miera inflácie v eurozóne sa zmiernila a naopak, aktivita súkromného sektora zrýchlila tempo poklesu, väčšina analytikov predpokladá, že ECB na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 14. septembra, ponechá úrokové sadzby nezmenené. Ak by sa tak stalo, banka by sprísňovanie menovej politiky pozastavila po deviatich zvýšeniach úrokových sadzieb po sebe.

Avšak guvernéri centrálnych bánk z Holandska, Nemecka a Francúzska uviedli, že čo sa týka rozhodnutia ECB, všetko je ešte otvorené. Guvernér holandskej centrálnej banky Klaas Knot povedal, že investori podľa neho podceňujú možnosť ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb na najbližšom zasadnutí a že rozhodnutie na budúci týždeň bude veľmi tesné.

„Naďalej trvám na tom, že dosiahnutie inflačného cieľa na úrovni dvoch percent ku koncu roka 2025 je absolútne minimum toho, čo musíme docieliť,“ povedal Knot v rozhovore pre agentúru Bloomberg. Dodal, že nebude spokojný so žiadnym vývojom, ktorý by stanovený termín posunul na neskôr. Naopak, neprekážalo by mu, ak by sa termín dosiahnutia inflačného cieľa posunul na skoršie obdobie.

Jeho francúzsky kolega Francois Villeroy de Galhau naznačil, že ak k zvýšeniu nedôjde v septembri, dá sa s tým počítať v ďalšom období. „Všetky naše možnosti sú na stole, a to platí aj pre ďalšie zasadnutia,“ povedal s tým, že ECB je veľmi blízko maximálnej úrovni úrokových sadzieb, na druhej strane sú veľmi ďaleko od bodu, keď by mohli začať zvažovať ich znižovanie.

Podobne sa vyjadril šéf nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel. V rozhovore pre nemecký ekonomický denník Handelsblatt povedal, že budúcotýždňové rozhodnutie bude závisieť, okrem iných faktorov, od najnovších ekonomických prognóz ECB a že so znižovaním úrokových sadzieb v najbližšom období nie je možné počítať v žiadnom prípade.

Rakúsky člen Rady guvernérov Robert Holzmann zasa začiatkom minulého týždňa povedal, že ECB zatiaľ infláciu neporazila a banka pravdepodobne pristúpi ešte k jednému, dvom zvýšeniam sadzieb. Naopak, jeho portugalský kolega Mario Centeno upozornil, že čo sa týka ďalšieho sprísňovania menovej politiky je potrebné byť veľmi opatrný.