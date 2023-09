Vzhľadom na krehký stav ekonomiky sa Európskej centrálnej banke môže podariť vrátiť infláciu v eurozóne na dvojpercentný cieľ skôr, ako sa teraz predpokladá. Uviedla to viceguvernérka portugalskej centrálnej banky Clara Raposová. Dodala, že nie je pesimista, pokiaľ ide o výhľad ekonomiky, ale má obavy, že pokles dopytu po vývoze by mohol ešte viac zaťažiť ekonomiku, ktorá už teraz bojuje s tým, aby si udržala rast.

Inflácia podľa Raposovej výrazne spomaľuje a vplyv minulých znížení úrokov v eurozóne sa ešte plne neprejavil. Ona sama by tak na minulom zasadnutí ECB dala prednosť tomu, aby sa náklady na pôžičky nezmenili.

Ekonomika je zatiaľ pomerne odolná

„Musíme dostať infláciu späť k cieľu, to je naša úloha číslo jedna," uviedla Raposová na stretnutí európskych ministrov financií v Španielsku. „Je to na dobrej ceste a jadrová inflácia konečne spomaľuje. Ak ekonomika ešte trochu spomalí, a to je možné, možno sa tam dostaneme skôr, ako naznačujú niektoré prognózy," dodala.

ECB minulý týždeň zvýšila úrokové sadzby po desiaty raz za sebou a zverejnila novú ekonomickú prognózu. Tá ukázala, že inflácia dosiahne dvojpercentný cieľ v polovici roka 2025. Výhľad však bol vypracovaný predtým, ako štatistické údaje ukázali, že expanzia za tri mesiace do júna bola oveľa slabšia, ako sa pôvodne predpokladalo.

Podľa Raposovej je ekonomika eurozóny zatiaľ pomerne odolná. Je tu však veľký tlak na strane externého dopytu. Vzťahy s Čínou sú v poslednom čase napätejšie, čo by mohlo spôsobiť zníženie dopytu a vyvolať vážnejšiu stagnáciu, ako sa pôvodne predpokladalo. Pre ECB je dôležité, aby presne pochopila, odkiaľ cenové tlaky pochádzajú, a ako sa zvyšovanie sadzieb prenáša do ekonomiky.

Jadrová inflácia sa spomalila

Raposová je od vlaňajšieho decembra viceguvernérkou portugalskej centrálnej banky, kde má na starosti finančnú stabilitu a trhy. Spolu s guvernérom Máriom Centenom sa pravidelne zúčastňuje aj na zasadnutiach Rady guvernérov ECB.

Uviedla, že ona sama by na poslednom zasadnutí Rady guvernérov ECB dala prednosť pauze vo zvyšovaní úrokov. Upozornila, že jadrová inflácia sa spomalila a celková inflácia sa znížila na polovicu. Rast vývozu sa tiež spomaľuje, rast zamestnanosti je nižší a záujem o úvery slabne. Nie je si tiež istá, či je už dostatočne vidieť vplyv predchádzajúcich zvýšení úrokov.