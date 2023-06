Európska centrálna banka (ECB) chce, aby banky z eurozóny urýchlili svoj odchod z ruského trhu. Povedal to v utorok predseda Rady Európskej centrálnej banky pre dohľad Andrea Enria. Ako dôvod uviedol zvýšené riziká pre reputáciu bánk, ako aj právne a finančné riziká.

Enria už niekoľko mesiacov rieši európske banky, ktoré naďalej pôsobia v Rusku a vyzýva ich, aby svoje aktivity na tomto trhu po útoku Ruska na Ukrajinu ukončili. Po vzbure žoldnierskej Vagnerovej skupiny vedenej Jevgenijom Prigožinom počas víkendu však otázka pôsobenia bánk z eurozóny v Rusku nabrala nový rozmer. V liste členom Európskeho parlamentu Enria uviedol, že jeho úrad vyzval tieto banky, aby svoje aktivity súvisiace s redukciou aktív a odchodom z ruského trhu urýchlili a o svojich krokoch Radu ECB pre dohľad pravidelne informovali.

Najviac sa v tomto smere hovorí o rakúskej Raiffeisen Bank International (RBI), ktorá je momentálne pre Rusko najdôležitejšou západnou bankou. RBI medzitým uviedla, že pracuje na prevedení svojej ruskej dcéry do rúk akcionárom a ako povedal jej šéf Johann Strobl, robí maximum pre to, aby svoju situáciu čo najskôr vyriešila. Americká banka JPMorgan v súvislosti so vzburou Prigožina a jeho žoldnierov vo svojej správe o bankách s najväčšou expozíciou voči Rusku informovala, že okrem RBI majú relatívne veľký biznis v krajine aj talianska UniCredit a maďarská OTP.