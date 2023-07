Letecká spoločnosť EasyJet z dôvodu narušenia letovej prevádzky zrušila takmer dvetisíc letov z letiska Londýn-Gatwick. Ide o ďalší dôkaz toho, že aerolinky po celom svete preventívne rušia lety, aby obmedzili chaos v leteckej doprave, píše agentúra Bloomberg.

Druhý najväčší nízkonákladový dopravca v Európe zrušil 1 700 letov naplánovaných na júl, august a september, čo ovplyvní takmer 180-tisíc cestujúcich. EasyJet má v pláne počas letných mesiacov uskutočniť viac ako 90-tisíc letov, uviedol hovorca spoločnosti. Zákazníci, ktorých lety boli zrušené, budú presunutí na náhradné lety alebo môžu požiadať o vrátenie peňazí.

Úpravy letov pomôžu zmierniť problémy s preplneným vzdušným priestorom v dôsledku vojny na Ukrajine, ako aj oneskorením riadenia letovej prevádzky, povedal hovorca spoločnosti EasyJet. K obmedzeniu letov už museli pristúpiť aj ďalšie aerolinky. Pre štrajk letových dispečerov a prerušenie prevádzky už lety zrušili aj Ryanair, Air France-KLM či Deutsche Lufthansa.

Letecký doprava sa ešte stále zotavuje z útlmu spôsobeného pandémiou. Podľa webu pre sledovanie letov FlightRadar24 bol 6. júl najrušnejším dňom v histórii komerčného lietania s 134 386 letmi.

Yesterday was the busiest day for commercial aviation that we’ve ever tracked. We tracked 134,386 commercial flights on 6 July and today is shaping up to be another busy day. More than 20,000 flights are in the air right now. pic.twitter.com/E7wheAo86B