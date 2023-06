Investičná banka Goldman Sachs zaznamenala v prvom štvrťroku prudký nárast nesplácaných úverov na komerčné nehnuteľnosti. Čiastočne to bolo spôsobené aj odmietnutím Elona Muska platiť za priestory Twitteru nájomné, píše denník Financial Times. Hodnota nesplatených pôžičiek tejto americkej banky poskytnutých dlžníkom v oblasti komerčných nehnuteľností (CRE) sa v prvom štvrťroku vyšplhala o 612 percent na 840 miliónov dolárov. Vychádza to z údajov americkej Federálnej komisie pre poistenie vkladov. Na porovnanie, v celom bankovom sektore Spojených štátov nastal nárast delikventných úverov CRE za rovnaké obdobie o 30 percent na niečo vyše 12 miliárd dolárov.

Dochádza k tomu v čase, keď konkurenčné banky varujú pred rastúcimi stratami z úverov na komerčné nehnuteľnosti, z ktorých väčšina je spojená s kancelárskymi budovami. Tie prestali byť počas covidovej pandémie využívané. Goldman patrí do skupiny bánk, ako aj Citigroup a Deutsche Bank, ktoré požičali 1,7 miliardy dolárov Columbia Property, investičnej spoločnosti v oblasti nehnuteľností, ktorá Twitteru prenajímala veľké kancelárske priestory.

Spoločnosť Elona Muska prestala platiť nájomné v novembri. Miliardársky vlastník povedal zamestnancom, že nemieni znovu splácať ani kryť predošlé poplatky. Spoločnosť Columbia Property Twitter pre omeškané platby žaluje. Obaja aktéri sa k záležitosti odmietajú pre médiá vyjadriť.

Zisky zostanú vysoké

Pôžičky na komerčné nehnuteľnosti nemajú pre Goldman veľkú váhu, predstavujú menej ako 20 percent celkového úverového portfólia banky. Zisky spoločnosti tak zlé úvery veľmi neovplyvnia. „Na poskytovaní pôžičiek v Goldman až tak nezáleží,“ hovorí analytik spoločnosti Oppenheimer Christopher Kotowski.

Spoločnosť definuje svoje pôžičky CRE širšie a zahŕňa aj pôžičky poskytnuté investičným firmám, ktoré kupujú a predávajú dlhy z nehnuteľností a investujú do cenných papierov. V roku 2020 banka Goldman uviedla, že korporátne pôžičky sú jednou z priorít. „Prijímame takýto bankový model. Veríme, že to bude pre firmu dôležitým zdrojom budúceho rastu,“ povedal vtedajší finančný riaditeľ Stephen Scherr počas prezentácie pre investorov.

Banka v poslednom čase ťažila z vyšších úrokových sadzieb, pričom zisky jej divízie zastrešujúcej pôžičky vzrástli v prvom štvrťroku na 3,7 miliardy dolárov, čo je historické maximum a 20-percentný rast oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Goldman je však aj typickým príkladom ochoty požičiavať rizikovejším korporátnym dlžníkom v porovnaní s jej konkurentmi. Celkový objem nesplatených pôžičiek spoločnosti Goldman vyskočil podľa údajov Federálneho úradu pre poistenie vkladov na konci prvého štvrťroka na 3,2 miliardy dolárov. Väčšina z nich je viazaná na kreditné karty a iné spotrebné úvery, ktoré tvoria asi 65 percent rezerv na straty z úverov.