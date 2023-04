Zastropovanie cien vybraných potravín reťazcami infláciu nezmierni. Štát by sa mal zamerať na pomoc najohrozenejším skupinám obyvateľstva, uviedla riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jana Venhartová v rozhovore pre Euractiv.

Svetielko na konci tunela vraj nevidieť

Ceny potravín rastú nepretržite už tretí rok. Medziročné zvýšenie o viac ako štvrtinu sa v marci prejavilo v siedmich z deviatich skupín potravín. Výrazne rástli ceny mäsa o 30,5 percenta aj chleba a obilnín o 27,2 percenta, informuje Štatistický úrad SR.

Podľa J. Venhartovej sú však marže v potravinovom reťazci nižšie ako v iných odvetviach hospodárstva. „Nedá sa povedať, že by to bolo odvetvie, ktoré by malo veľké marže. Vidíme to aj na hospodárskych výsledkoch jednotlivých subjektov. Dva najväčšie obchodné reťazce majú vyšší čistý zisk ako celé potravinárske odvetvie,“ vysvetľuje riaditeľka potravinárskej komory.

Tá ďalej uviedla, že potravinári v súčasnosti nevidia priestor na znižovanie cien. Dôvodom sú podľa jej slov okrem iného aj vysoké zálohové platby za energie, ktoré zaťažujú najmä malé a stredné podniky.

J. Venhartová poukázala na niektoré malé prevádzky v pekárenskom odvetví, ktoré sa rozhodli skončiť s podnikaním. Problém predstavujú najmä pece, ktoré sú energeticky náročné. „Nevidíme svetielko na konci tunela a to, že by došlo k nejakému zlacňovaniu potravín. Skôr si myslíme, že by sa situácia mohla stabilizovať, že teda nebudeme pociťovať tak výrazný nárast cien,“ domnieva sa riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Tomu, že by mohlo dôjsť k stabilizácii cien podľa J. Venhartovej nasvedčuje aj vývoj inflácie. Upozorňuje však napríklad na mäsospracujúce odvetvie, ktoré ohlásilo zdražovanie. Naopak, maslo výrazným spôsobom zlacňovalo. „To sa ale odvíjalo od prebytku tejto komodity. Akonáhle sa dopredá, cena začne stúpať,“ predpovedá J. Venhartová.

Dôležitá je pomoc najzraniteľnejším

Riaditeľka potravinárskej komory rozobrala aj zastropovanie cien niektorých produktov, ku ktorým pristúpili obchodné reťazce. Podľa jej názoru tento krok sám o sebe infláciu nezníži. Najlepším riešením by podľa nej bola pomoc najzraniteľnejším skupinám, teda ľuďom s nízkym príjmom.

„Treba takisto povedať, že sa ceny tvoria zospodu. Zastropovanie ako také nám nepomôže, pokiaľ nevyriešime príčinu rastu cien,“ doplnila J. Venhartová, podľa ktorej je príčin niekoľko. Sú také, ktoré sa dejú mimo Slovenska, napríklad rast cien jednotlivých komodít na burze.

Spomína však aj faktory, ktoré Slovensko dokáže ovplyvniť. Ako príklad uvádza podporu potravinárskeho priemyslu, najmä malých a stredných podnikov, ktoré chcú krízu prečkať. „Okrem iného sa treba pozrieť na skutočnosť, že od 1. júla nadobúda účinnosť novela zákonníka práce, kde sa budú zvyšovať príplatky,“ upozornila J. Venhartová v súvislosti s tým, že aj tento krok môže náklady potravinárskym podnikom zvýšiť.