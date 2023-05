Po januárovom dvojcifernom raste je februárový vývoj druhým najvyšším zvýšením stavebnej produkcie za posledných päť rokov. Údaje zverejnil Štatistický úrad SR v polovici apríla. K pozitívnemu výsledku prispievala hlavne intenzívnejšia nová výstavba a z hľadiska typu stavieb zvýšenie prác na inžinierskych stavbách. Celkový výsledok kladne ovplyvnili aj rastúce stavebné aktivity v zahraničí.

Objem stavebných prác vo februári 2023 dosiahol 434 mil. eur a medziročne sa zvýšil o 9,2 %, čo je druhý najvyšší rast od roku 2018 (v januári dosiahol 15,4 %). Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 0,8 % nižšia ako v januári 2023.

Celkový objem produkcie realizovanej firmami v tuzemsku medziročne vzrástol o takmer 10 %, vyššia medziročná stavebná aktivita pretrvala u oboch hlavných zložiek – v novej výstavbe o 13,9 % a v oblasti opráv a údržby o 3,4 %. Pokles zaznamenali iba ostatné práce, ktoré tvoria najmenší podiel v rámci produkcie. Stavebná produkcia v tuzemsku tvorila takmer 91 % celkového výkonu stavebníctva. V súhrne za dva mesiace roka 2023 dosiahla stavebná produkcia objem 823 mil. eur a medziročne vzrástla o 12 %. Domáca nová výstavba bola medziročne vyššia o pätinu, opravy a údržba ostali na úrovni minulého roka.

Svoje stavebné aktivity i napriek vysokej inflácii dosahujúcej 15 % je zrejmé, že stavebné firmy nestagnujú. Stavebná spoločnosť DÚHA a.s. svoju pozornosť smeruje na novú výstavbu z ľahkých oceľových konštrukcií. Systém pozostávajúci z ľahkých oceľových konštrukcií je výnimočný hlavne z pohľadu doby montáže, ktorá je výrazne kratšia, a tým šetrí nemalé finančné prostriedky. Tento systém je vhodný na výstavbu rodinných domov, developerských projektov i priemyselných stavieb. Je ideálnym riešením pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti smerujúce k zvýšeniu kapacity základných, či materských škôl, domovov sociálnych služieb, a to formou novobudovaných pavilónov či nadstavieb existujúcich objektov.

Jednou z výhod takejto konštrukcie je, že je možné vyrobiť ju v požadovanej hrúbke, aby spĺňala prísne normy. Najväčšou výhodou je však rýchlosť výstavby pri absencii akýchkoľvek mokrých procesov (betónovanie, murovanie) a široké použitie tohto systému. To totiž zahŕňa aj nadstavby existujúcich objektov, ktoré často nie je možné z dôvodu únosnosti základov realizovať. Systém použitia ľahkej oceľovej konštrukcie z dôvodu svojej „ľahkosti“ to však umožňuje často aj bez zásahov do základových, či nosných konštrukcií existujúcej stavby, na ktorú sa s nadstavbou uvažuje. Tento systém je tiež vynikajúcou náhradou pre modulové stavby z lodných kontajnerov, z ktorých mnohí uvažujú stavať nové pavilóny materských základných, či iných škôl. Má tiež neporovnateľne lepšie vlastnosti z hľadiska tepelnej aj zvukovej izolácie.

Z pohľadu ekológie sa oceľ sa radí k hutným materiálom s najdlhšou životnosťou a pri jej zapracovaní do stavby nevzniká žiaden odpad (ako pri murovaných stavbách). Dokáže v dobrom stave vydržať aj sto rokov. Hlavnými výhodami oproti murovaným stavbám sú vysoká pevnosť stavby, rýchla a presná výstavba bez odpadu a tiež to, že oceľ neplesnivie. Taktiež nepodlieha škodcom, ako sú červotoče a roztoče, nehorí a čo je podstatné, oceľová konštrukcia je samonosná.

Spoločnosť DÚHA a.s. svoje stavebné aktivity z ľahkých oceľových konštrukcií medziročne zvýšila o 600%. „Výstavba v najbližších mesiacoch ešte porastie. Okrem rozostavaných projektov pribudnú i celkom nové. Kým v súčasnosti dokončujeme úplne nový pavilón základnej školy s telocvičňou v bratislavskom Ružinove, začíname tiež so stavbou jednej úplne novej materskej školy v Bratislave, pripravujeme začatie novej radovej výstavby rodinných domov v Prešove a rekreačných chát pri Domaši. Taktiež finalizujeme prípravné práce pre výstavbu komplexu bytových domov v Prešove, s ktorou by sme radi začali ešte do konca tohto roka,“ hovorí Marco Hochel, manažér pre montáž oceľových konštrukcií spoločnosti Dúha a.s..

O spoločnosti Dúha a.s.: Spoločnosť DÚHA a.s. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1994. Počas uplynulých rokov rozširovala svoje pôsobenie na rôzne stavebné činnosti. Dnes pôsobí v prevádzkovaní ekologických stavieb, geodetických a geologických prác, stavebných, inžinierskych a investičných projektov. V súčasnosti spoločnosť Dúha, a.s. spolupracuje so silnými partnermi, slovenskými aj zahraničnými spoločnosťami napríklad na výstavbe pozemných stavieb, na razení tunelov či na projekte integrovanej koľajovej dopravy.