Roku 2023 bude kraľovať hotovosť. Tak znie verdikt 404 profesionálnych a retailových investorov, ktorí sa zúčastnili najnovšieho prieskumu MLIV Pulse, informuje Bloomberg. Dve tretiny respondentov uviedli, že hotovosť v ich portfóliách skôr posilní ako zníži výkonnosť v nasledujúcom roku.

To, že hotovosť je čoraz lákavejšia, svedčí o nestálom finančnom a ekonomickom prostredí. Obavy z potenciálneho medvedieho trhu, pokračujúce zvyšovanie sadzieb zo strany Fedu a hroziaca recesia znervózňujú investorov, ktorí varujú, že rok 2023 by mohol byť reprízou „búrky portfólií“ v roku 2022. Hlavný americký akciový stratég Morgan Stanley Michael Wilson minulý týždeň pre Bloomberg TV povedal, že index S&P 500 by mohol klesnúť približne o 20 percent kvôli slabým ziskom spoločností.

V tomto kontexte vyzerá hotovosť ako „bezpečný prístav“, najmä s nedávnymi výnosmi z krátkodobých štátnych pokladničných poukážok, ktoré sú dostatočne vysoké na to, aby prekonali klasické portfólio akcií a dlhopisov 60/40 po prvýkrát od roku 2001. Dokonca aj sporiace účty s vysokým výnosom platia sporiteľom teraz takmer štyri percentá.

Žiadne olovené závažie

„Povzbudzujeme ľudí, že je v poriadku držať hotovosť, že to nie je len olovené závažie na vašom členku, ktoré vás zaťažuje,“ povedal Leo Kelly, výkonný riaditeľ spoločnosti Verdence Capital Advisors. „Môžete získať pekný výnos a na trhoch bude veľká volatilita a veľa šancí, ako zužitkovať tieto peniaze na atraktívnych úrovniach.“

Samozrejme, investori vplyvom inflácie strácajú tým, že držia hotovosť, povedala Rachel Elsonová, poradkyňa pre bohatstvo v Perigon Wealth Management. Ale pre klientov, ktorých čakajú extra výdavky, ako je nadchádzajúca svadba alebo platenie daní, je menej bolestivé, keď môžu získať 3,75 percenta na sporiacich účtoch.

Peniaze, ktoré investori tento rok vložia, pôjdu skôr do pasívnych fondov ako aktívne spravovaných podielových fondov. Len 17 percent respondentov prieskumu uviedlo, že je vysoko pravdepodobné, že priemerný aktívny akciový fond v USA s veľkou kapitalizáciou prekoná v roku 2023 pasívny fond sledujúci index S&P 500.

Vedie medzinárodná angažovanosť

Keď sa profesionálnych investorov pýtali, či plánujú tento rok zvýšiť svoju angažovanosť v aktívnych alebo pasívnych fondoch a medzinárodných investíciách, najpopulárnejšou odpoveďou bola medzinárodná angažovanosť (47 percent), po ktorej nasledovalo vloženie viac peňazí do pasívnych fondov (37 percent) a zvýšenie investícií do aktívnych fondov (30 percent). Naopak, retailoví investori častejšie vkladajú peniaze do pasívnych fondov (46 percent), nasledujú medzinárodné investície (38 percent) a aktívne spravované fondy (22 percent).

Zatiaľ čo väčšina respondentov si myslí, že lovci cenných papierov budú naďalej strácať podiel na trhu v prospech pasívnych fondov, neočakávajú, že aktívni manažéri do 10 rokov zmiznú. Len 25 percent uviedlo, že prestanú existovať v nasledujúcom desaťročí, zatiaľ čo ostatné tri štvrtiny veria, že prežijú z dôvodov od vyššej výkonnosti až po zotrvačnosť.

MLIV Pulse je týždenný prieskum medzi čitateľmi Bloomberg News na termináli a online, ktorý vykonáva tím Bloomberg's Markets Live.