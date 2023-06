Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vo štvrtok podpísala zmluvu s víťazným uchádzačom verejného obstarávania na výstavbu druhej etapy úseku R4 Prešov - severný obchvat. Zhotoviteľom je konzorcium na čele so spoločnosťou Eurovia SK, ktoré uspelo vo verejnej súťaži s cenovou ponukou 338 miliónov eur bez DPH. Stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu a čiastočne z európskeho programu CEF, pričom lehota na dokončenie výstavby je v poslednom kvartáli roka 2027.

„Myslím si, že sme to troška východu dlžní. Myslím si, že práve teraz, keď prichádza obrovská investícia Volvo, je naozaj potrebné, aby sme pridali, aby sme zmluvu, ktorá dnes bola podpísaná, naplnili v správnom čase v správnej kvalite za správnu hodnotu. Verím, že sa to naozaj podarí,“ uviedol vo štvrtok minister dopravy Pavol Lančarič.

Šéf NDS Vladimír Jacko informoval, že ide o približne desaťkilometrový úsek od Veľkého Šariša po Kapušany. Prvé práce sa podľa neho začnú 30. septembra. Rozdiel medzi pôvodnými nákladmi a vysúťaženou cenou je podľa neho až takmer 30-percentný, zapríčinený zvýšením cien stavebných materiálov, aj z dôvodu konfliktu na Ukrajine.

Významný cestný ťah

NDS informovala, že súčasťou stavby bude aj tunel Okruhliak s dĺžkou 1,8 kilometra. Na úseku bude postavených 12 mostov so súhrnnou dĺžkou približne 1,7 kilometra, jedna mimoúrovňová križovatka Kapušany či protihlukové steny s dĺžkou takmer 1,5 kilometra. Účelom stavby je prepojenie diaľnice D1 s rýchlostnou cestou R4 Kapušany - Giraltovce. Úsek podľa NDS odľahčí Prešov najmä od tranzitnej dopravy a spolu s prvou etapou ušetrí motoristom približne desať minút.

„Štvorročná lehota výstavby je pre nás záväzná. Pokiaľ by sa vyskytli nejaké neočakávané okolnosti, ktoré v tejto chvíli nepredpokladám a neočakávam, tak budeme to s objednávateľom, samozrejme, riešiť,“ uviedol riaditeľ Eurovia SK Robert Šinály. Člen predstavenstva NDS Stanislav Beňo dodal, že ak bude zaradenie tohto úseku do európskej výzvy CEF Transport Military Mobility úspešné, stavba bude môcť byť spolufinancovaná z tejto výzvy až do výšky 50 percent hodnoty diela.

Celý ťah R4 naprieč Slovenskom je dôležitým koridorom európskeho významu Via Carpatia, ktorého zámerom je prepojiť Baltské, Čierne a Egejské more pozdĺž východnej hranice Európskej únie. Celkovo ide o deväť úsekov v súhrnnej dĺžke takmer 60 kilometrov. Tento úsek je podľa NDS dôležitý vzhľadom na to, že je súčasťou TEN-T siete a medzinárodného koridoru Via Carpatia.