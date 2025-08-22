Aj keď drony zvládajú množstvo úloh, jedna im zatiaľ uniká: rozpoznávanie tváre. Drony sa zvyčajne nachádzajú oveľa ďalej od objektu než klasické kamery. Pri dlhších vzdialenostiach môže tvár pozostávať len z niekoľkých desiatok pixelov. Kamery dronov často zachytia zlomok pohľadu na tvár alebo, ak má osoba široký klobúk,nie je žiadna šanca.
Nová technológia tímu z Michiganskej štátnej univerzity (MSU) sľubuje všetko zmeniť a rozšíriť špionážne schopnosti umelej inteligencie aj do vzduchu. Systém nazvaný FarSight naznačuje, že diaľkové letecké sledovanie by mohlo byť čoskoro presnejšie a invazívnejšie než kedykoľvek predtým, informuje The Economist.
FarSight používa techniku známu ako „rozpoznávanie celého tela“. Namiesto samotnej tváre systém kombinuje niekoľko paralelných algoritmov biometrickej identifikácie. Jeden rozpoznáva chôdzu osoby, ďalší vytvára trojrozmerný model tela. Profesor Xiaoming Liu z MSU, ktorý je vedúcim projektu, prirovnáva systém k identifikácii osoby, akoby vznikol presný model jej anatómie bez ohľadu na oblečenie. Tretí algoritmus spracováva tvár cez model turbulencie, ktorý kompenzuje skreslenie spôsobené chvením vzduchu. Výsledkom je detailná mapa rysov tváre.
Zachytené tri biometrické markery – chôdza, tvar tela a tvár – sa spájajú do jednotného profilu. Ten je možné porovnať s profilmi známych osôb alebo uložiť na budúce porovnanie. Celá operácia prebieha približne za tretinu sekundy.
FarSight ešte nie je pripravený na nasadenie. Aj keď prekonáva iné systémy na dlhé vzdialenosti, jeho presnosť a miera falošne pozitívnych a negatívnych výsledkov sú „ďaleko pod úrovňou potrebnou na praktické nasadenie“, upozorňuje profesor Josef Kittler z University of Surrey.
Systém má aj ďalšie obmedzenia. Chôdza osoby sa môže výrazne zmeniť pri nosení ťažkého nákladu alebo po úraze. Ak sa tieto nedostatky odstránia, systém by mohol byť využívaný nad mestami či pri hraniciach. Tvorcovia plánujú technológiu dronov využiť aj pre vysoké alebo vzdialené kamery, napríklad na budovách alebo strážnych vežiach.