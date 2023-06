Sektoru kultúry a kreatívneho priemyslu by mohlo pomôcť zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na 10 percent na vybrané produkty a služby z tejto oblasti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o DPH poslancov Milana Vetráka a Milana Potockého (obaja OĽaNO), ktorý Národná rada SR posunula do druhého čítania.

Tento sektor podľa predkladateľov patril medzi najviac ekonomicky zasiahnuté opatreniami počas pandémie Covid-19 a dopyt po kultúrnych službách a produktoch sa v súčasnej náročnej ekonomickej situácii vracia iba pomaly. „Rozšírenie uplatňovania zníženej sadzby DPH, ktorá sa aktuálne v sektore KKP uplatňuje iba pri predaji tlačených kníh a periodických publikácií, by priniesla doplnkovú ekonomickú podporu podnikateľom v sektore,“ vysvetlili predkladatelia s tým, že takúto zmenu umožňujú aj európske pravidlá.

Znížená sadzba DPH by sa podľa návrhu mala uplatňovať na elektronické knihy a audioknihy, periodické publikácie s nižšou frekvenciou vydania, či predplatné pre online periodiká a spravodajské portály. Týkať sa má aj vstupného do kín, divadiel, múzeí, galérií, na výstavy, koncerty a festivaly, vrátane ich streamingu, ako aj služieb poskytovaných spisovateľmi, skladateľmi, výkonnými umelcami a vlastnej pôvodnej umeleckej tvorby.

Účinnosť novely navrhujú od 1. januára 2024.