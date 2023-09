Dovoz ruskej ropy do Indie je prospešný nielen pre hospodársky rast v Indii, ale aj pre svetovú ekonomiku. Podľa serveru americkej televízie CNBC to uviedla najväčšia indická ropná spoločnosť Oil and Natural Gas Corporation.

„Dovozom z Ruska pomáha India aj svetovej ekonomike, a to v tom zmysle, že uvoľňuje časť ropy z Perzského zálivu pre odberateľov z iných krajín, hlavne z Európy. Takže je to všestranne výhodná situácia,“ povedal šéf podniku K.C. Rameš na energetickej konferencii APPEC v Singapure.

Západné krajiny po ruskej invázii na Ukrajinu dovoz energií z Ruska obmedzujú. Moskva preto ropu a ďalšie suroviny predáva so zľavou krajinám, ako je India alebo Čína. Rusko sa tak stalo popredným dodávateľom ropy do Indie, jeho podiel na celkovom dovoze suroviny do krajiny sa vyšplhal zhruba na 40 percent, píše server.

India však kvôli nákupom lacnej ruskej ropy čelí kritike zo strany západných krajín. Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell v máji vyzval na opatrenia, ktoré by zabránili indickým rafinériám dodávať do Európy palivá vyrobené z ruskej ropy.