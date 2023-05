Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny sa v máji vrátila ku klesajúcemu trendu. Od začiatku roka sa pritom s výnimkou marca zvyšovala. Analytici očakávali zlepšenie nálady. Očakávania jarného oživenia oslabila pretrvávajúca vysoká inflácia a obavy o vývoj energetiky.

Výrazný prepad indexov

Ukazovateľ dôvery investorov v máji klesol na mínus 13,1 bodu z aprílových mínus 8,7 bodu. Analytici pritom predpovedali nárast indexu, a to na mínus osem bodov. Znížil sa najmä čiastkový index hodnotiaci očakávania do budúcnosti. Ten v máji klesol na mínus 19 bodov z aprílových mínus 13 bodov, a bol tak najnižšie od decembra 2022.

Index sa dostal do záporného pásma po minuloročnej invázii Ruska na Ukrajinu. Ukazovateľ zostáva nízky pre nedostatok energie, utlmené spotrebiteľské výdavky a obavy spotrebiteľov z nútených investícií do ich vykurovacích systémov s cieľom zmierniť dopady zmeny klímy. Berlínska vládnuca koalícia sa v marci dohodla, že takmer všetky novo inštalované vykurovacie systémy v Nemecku by mali od roku 2024 využívať 65 percent energie z obnoviteľných zdrojov, a to v nových aj starých budovách.

Problémom zostáva inflácia

Ekonomika eurozóny sa v posledných mesiacoch zotavovala pre silný dopyt po službách a viaceré inštitúcie od Medzinárodného menového fondu po Európsku centrálnu banku zlepšovali svoje prognózy pre eurozónu. Na oživenie však vrhá tieň inflácia, ktorá pohlcuje kúpnu silu domácností.

Negatívne signály prevládajú aj v medzinárodnom kontexte. Výrazné sú v Spojených štátoch, kde celkový ukazovateľ klesol na šesťmesačné minimum.