Okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, by sa mohol rozšíriť o žiakov, ktorí navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročných gymnázií. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dotáciách, ktorý do Národnej rady SR predložili poslanci Petra Krištúfková, Jozef Hlinka, Miloš Svrček a Jozef Šimko.

O dotácie by mohli požiadať osemročné gymnáziá do 10. septembra 2023 a poskytované by im mohli byť preddavkovo na obdobie od 1. septembra do 31. decembra 2023, a to najneskôr do 25. septembra 2023.

Poslanci v dôvodovej správe uviedli, že návrh by mohol pomôcť 11-tisíc deťom. Finančný vplyv novely by predstavoval pre rok 2023 sumu 101 200 eur, pre roky 2024, 2025 a 2026 by to malo byť vo výške 303 600 eur ročne.

Účinnosť sa navrhuje od 1. septembra 2023.