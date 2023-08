V druhom štvrťroku dodali výrobcovia na svetové trhy rekordných 1,54 milióna batériových vozidiel. Spolu to je od začiatku roka 2020 viac ako desať miliónov elektromobilov, ktoré nepotrebujú benzín, naftu či iné fosílne palivá. To znižuje dopyt po rope približne o 280-tisíc barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Pri súčasnom trende postupného prechodu na elektromobilitu by tak mal dopyt po rope dosiahnuť vrchol o tri až štyri roky, odhadol akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry.

Kľúčovým bodom pre trh s ropou podľa analytika bude, keď ročné zníženie dopytu po rope pochádzajúce z nových batériových elektromobilov dosiahne milión barelov za deň, čo je zhruba odhadovaný ročný nárast dopytu po rope. „Súčasný 12-mesačný kĺzavý pokles dopytu po rope pre nové batériové autá dosahuje úroveň okolo 0,14 milióna barelov za deň, čo by znamenalo, že dopyt po rope dosiahne svoj vrchol zhruba o 3 až 4 roky,“ uviedol Garnry.

Kombinovaná trhová hodnota 22 najväčších výrobcov automobilov na svete (výrobcovia elektrických vozidiel a výrobcovia áut so spaľovacích motorom) vzrástla na aktuálnych 1,9 bilióna dolárov (1,748 bilióna eur) z 0,7 bilióna dolárov v decembri 2015, čím prekonala rast globálnej výroby automobilov za rovnaké obdobie. „Naznačuje to, že investori stále počítajú s tým, že marža batériových áut bude v budúcnosti vyššia, ako je marža spaľovacích áut. Tento predpoklad je zároveň stále jedným z najväčších kľúčových rizík pre investorov do Tesly a ďalších výrobcov elektromobilov,“ upozornil analytik.