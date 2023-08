Keď sa povie francúzska kuchyňa, mnohým ľuďom sa okrem foie gras a slimákov vybavia tiež žabie stehienka. Francúzi ročne skonzumujú približne štyritisíc ton tohto jedla.

V samotnom Francúzsku sú mnohé druhy jedlých žiab chránené už celé desaťročia. Aj v celej Európskej únii platia prísne predpisy o tom, koľko a kedy ich možno chytiť.

V Burgundsku-Franche-Comté je povolené loviť a zabíjať žaby za určitých podmienok medzi koncom februára a apríla, keď sa k rybníkom prichádzajú rozmnožovať. Francúzsko preto dováža každý rok na uspokojenie dopytu zhruba 2 800 ton žabích stehienok zo zahraničia. Tie sú obľúbené aj v Belgicku.

Dovoz z Ázie

Dopyt po žabích stehienkach v Európe však spôsobuje problémy dodávateľom. Indonézia je najväčším vývozcom žabích stehienok. Ich export však neohrozuje len vzácne druhy žiab, ale aj rovnováhu ekosystémov.

„Obchod so žabími stehienkami vláda takmer nereguluje, ani nesleduje,“ uviedol špecialista na obojživelníky Ganjar Cahyadi z Jávy.

Neexistujú žiadne oficiálne údaje o počte divých žiab na ostrove, nevie sa tak, koľko žiab sa vyváža a koľko zostáva vo voľnej prírode.

Podobná situácia je aj vo Vietname, ktorý je ďalším významným exportérom obojživelníkov. Počet žiab vo všeobecnosti tu v posledných desaťročiach výrazne klesol, hovorí Mai Nguyen z organizácie na ochranu zvierat.

Dažďové pralesy v juhovýchodnej Ázii a najmä v Indonézii sú známe svojou veľkou biodiverzitou. Stále sa tam objavujú nové druhy. Rozšírený lov žiab však môže vyhubiť celý druh skôr, než ich vedci vôbec nájdu.

Žaby sú korisťou aj lovcami, čo z nich robí kritickú súčasť potravinového reťazca. Pokiaľ ide o znižovanie populácie hmyzu, ako sú komáre či kobylky, sú obojživelníky kľúčové. Bez nich by sa muselo použiť viac chemikálií, čo by poškodilo nielen životné prostredie, ale aj zdravie ľudí.

Riešením chov na export

Jedným z riešení by mohlo byť zamerať sa namiesto lovu na chov žiab na export. To by prospelo aj miestnej ekonomike a prinieslo pracovné miesta.

S podobným nápadom prišiel francúzsky obchodník s rybami Patrick François pred 13 rokmi. Založil pravdepodobne prvú žabiu farmu vo Francúzsku, v dedine Pierrelatte neďaleko Provence. Teraz dodáva žabie stehienka asi desiatke zákazníkov. Nie viacerým, pretože aj produkcia jeho farmy je obmedzená.

Medzitým hŕstka ďalších chovateľov vo Francúzsku nasledovala jeho príklad a založili žabie farmy. Podľa ministerstva pôdohospodárstva v roku 2019 chovatelia vyprodukovali okolo desať ton žabích stehienok ročne. A v budúcnosti by ich mohlo byť podstatne viac, no aj napriek tomu Francúzsko dokáže pokryť z tohto chovu len zlomok z celkovej ročnej spotreby v krajine.