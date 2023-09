Volodymyr Zelenskyj nechce myslieť na dlhú vojnu, mnohí Ukrajinci stále snívajú o rýchlom víťazstve. Ale obáva sa toho. „Musím byť pripravený, môj tím musí byť pripravený na dlhú vojnu a emocionálne som pripravený,“ povedal ukrajinský prezident v rozhovore pre The Economist. Počas medzinárodnej konferencii v Kyjeve bol pokojný, vyrovnaný a zamyslený. V rovnakom prostredí pred rokom bola nálada elektrizujúca, najmä po každej prichádzajúcej správe o úspechu ukrajinských síl pri vytláčaní Rusov späť z Charkovskej oblasti.



Tento rok je atmosféra veľmi odlišná. Po troch mesiacoch protiofenzívy Ukrajina urobila len mierny pokrok pozdĺž najdôležitejšej južnej osi v Záporožskej oblasti. Otázka, ako dlho bude vojna trvať, zásadne zamestnáva západných lídrov. Nešetria chválou a sľubujú, že budú stáť pri Ukrajine, „tak dlho, ako to bude potrebné“. Ale V. Zelenskyj, bývalý televízny herec s vycibreným citom pre svoje publikum, zaznamenal zmenu nálady medzi niektorými zo svojich partnerov. „Mám takú intuíciu, čítam, počujem a vidím ich pohľady [keď povedia], ‚budeme vždy s tebou‘,“ hovorí po anglicky, a to čoraz plynulejšie. „Ale vidím, že on alebo ona sú neprítomní, nie sú tu s nami.“



Keďže sa Vladimirovi Putinovi nepodarilo rýchlo premôcť Ukrajinu, zdá sa, že je odhodlaný vyčerpať krajinu aj jej partnerov v snahe naďalej financovať vojnu a dostávať dodávky zbraní. Jeho cieľom je urobiť z Ukrajiny nefunkčný, vyľudnený štát, ktorého utečenci spôsobujú v Európe problémy. Prezident Zelenskyj však tvrdí, že krehké je aj Rusko. Ruský prezident podľa neho „nechápe, že v dlhej vojne prehrá. Pretože nezáleží na tom, či ho podporuje 60 alebo 70 percent Rusov. Nie, jeho ekonomika stráca,“ myslí si Zelenskyj.

Pomôžu vyhrať Rusku

Ukrajinský prezident si zároveň veľmi dobre uvedomuje riziká, ktoré hrozia, jeho krajine, ak Západ začne obmedzovať svoju ekonomickú podporu. To by poškodilo nielen ukrajinskú ekonomiku, ale aj jej vojnové úsilie. Vyjadruje to stroho. „Ak nie ste s Ukrajinou, ste s Ruskom, a ak nie ste s Ruskom, ste s Ukrajinou. Ak nám partneri nepomôžu, znamená to, že pomôžu Rusku vyhrať. A o to tu ide.“



Ak V. Putin dúfa, že víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách v roku 2024 mu prinesie víťazstvo, mýli sa, konštatuje V. Zelenskyj. D. Trump by podľa neho „nikdy“ nepodporil Vladimira Putina. „Tu nejde o to, čo robia silní Američania,“ myslí si Zelenskyj s tým, že ak Joe Biden zvíťazí v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, Spojené štáty zostanú na strane Ukrajiny. Dúfa aj v to, že Európska únia bude nielen pokračovať v poskytovaní pomoci, ale tento rok otvorí rokovania o prístupovom procese pre Ukrajinu. Všeobecne sa očakáva, že k tomuto kroku dôjde na samite v decembri. „Podporí to morálku na Ukrajine a dodá ľuďom energiu.“



V. Zelenskyj v reakcii na sťažností Západu na pomalé napredovanie ofenzívy hovorí, že situácia je extrémne nebezpečná. Pri znovudobýjaní území je podľa neho nevyhnutné prihliadať na zachovanie čo najväčšieho počtu životov. Vojaci musia znížiť riziká: vykonávať prieskum, používať drony, vyhýbať sa priamym konfrontáciám. Ukrajina by stratila „tisíce“, keby vyslala oveľa viac vojakov, hovorí ukrajinský prezident. Toto nie je vojna, keď „vodca vyhlási, že na cene nezáleží“. V tom je rozdiel medzi mnou a Vladimirom Putinom, podotkol V. Zelenskyj. „Pre neho život neznamená nič.“

Kompromis nehrozí

V. Zelenskyj odmieta myšlienku kompromisu s V. Putinom. Vojna bude pokračovať, „kým Rusko zostane na ukrajinskom území“, hovorí. Prípadná dohoda by vraj nebola trvalá. Pripomenul, že ruský prezident má vo zvyku vytvárať „zmrazené konflikty“ na ruských hraniciach (napríklad v Gruzínsku), nie ako samoúčelné, ale preto, že jeho cieľom je „obnoviť Sovietsky zväz“.

Obmedzenie pomoci Ukrajine len predĺži vojnu, tvrdí V. Zelenskyj. A vytvorilo by to riziká pre Západ. Nedá sa predpovedať, ako by milióny ukrajinských utečencov v európskych krajinách reagovali. Takmer 19 mesiacov po začiatku konfliktu ukrajinský prezident hovorí, že je „morálne“ pripravený na zmenu. Túto myšlienku však podľa vlastných slov začne medzi svojimi ľuďmi presadzovať len vtedy, ak sa v očiach západných spojencov začne zračiť jeho slabosť. „Prišla tá chvíľa? Nie, ešte nie. Vďakabohu,“ uzatvára V. Zelenskyj.