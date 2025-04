Americký prezident Donald Trump v deň parlamentných volieb v Kanade susednú krajinu opäť vyzval, aby sa stala „milovaným“ 51. štátom americkej Únie.

Na začiatku roka sa zdalo, že parlamentné voľby s prehľadom vyhrajú konzervatívci na čele s Pierrom Poilievrom. Politickú situáciu v krajine ale výrazne zvrátili Trumpove clá a vyjadrenia o 51. štáte. Okolnosti výrazne pomohli Liberálnej strane Marka Carneyho, ktorý vo funkcii premiéra nahradil Justina Trudeaua.

„Už žiadna umelo nakreslená hranica spred mnohých rokov. Pozrite sa, aká krásna by bola táto krajina,“ opísal Trump predstavu, v ktorej je Kanada súčasťou Spojených štátov. „Voľný prístup bez hraníc. Všetky pozitíva bez negatív. Tak by to malo byť!“ napísal s tvrdením, že USA si už viac nemôžu dovoliť „dotovať Kanadu stovkami miliárd dolárov“.

Poilievre v reakcii apeloval priamo na Trumpa, aby do parlamentných volieb nezasahoval. „O budúcnosti Kanady môžu rozhodnúť iba Kanaďania,“ napísal na sociálnej sieti s tým, že Kanada bude „vždy hrdá, suverénna, nezávislá a nikdy sa nestane 51. štátom USA“.

President Trump, stay out of our election. The only people who will decide the future of Canada are Canadians at the ballot box.



Canada will always be proud, sovereign and independent and we will NEVER be the 51st state.



Today Canadians can vote for change so we can strengthen…