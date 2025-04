Biely dom pripravuje odhad nákladov, ktoré by americká vláda musela minúť na ovládnutie Grónska. Ide o zatiaľ najkonkrétnejší krok USA v snahe splniť víziu prezidenta Donalda Trumpa. Administratíva zisťuje, koľko by stálo zabezpečenie služieb pre 58 000 obyvateľov a aké príjmy by mohla priniesť ťažba prírodných zdrojov.

Jednou z posudzovaných možností je ponúknuť grónskej vláde výhodnejšie podmienky ako Dánsko, ktoré dotuje služby na ostrove sumou približne 600 miliónov amerických dolárov ročne. Spojené štáty sú pripravené Grónsku ponúknuť výrazne vyššiu sumu.

Donald Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty získajú Grónsko. Na otázku, či by USA na tento účel použili silu, odpovedal, že existuje „veľká pravdepodobnosť, že by sme to zvládli bez použitia vojenskej sily“, no zároveň dodal, že nič nevylučuje.

Trumpov záujem získať kontrolu nad ostrovom od Dánska vyvolal v krajine šok. Kodaň opakovane deklarovala ochotu prijať silnejšiu ekonomickú a vojenskú prítomnosť Washingtonu v Grónsku, bez zmeny hraníc.