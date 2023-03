Dočasne poverená vláda počíta s dotovanou cenou silovej elektriny pre domácnosti aj v budúcom roku. Už v tomto roku na základe memoranda s dominantným výrobcom elektriny, Slovenskými elektrárňami, dostávajú domácnosti silovú elektrinu, ktorá tvorí zhruba polovicu koncovej ceny elektriny, za cenu 61,2 eura za megawatthodinu.

Vláda chce, aby rovnaké podmienky pre dodávku silovej elektriny pre domácnosti platili aj v budúcom roku, preto v utorok schválila všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v SR v roku 2024 – fáza I.

„Ministerstvo hospodárstva počíta s plnením memoranda a zmluvy o implementácii, na základe ktorých budú Slovenské elektrárne povinné vyrobiť a dodať agentovi (spoločnosť SPP – pozn. red.) elektrinu v kumulatívnom ročnom množstve 6,15 terawatthodín elektriny pre účely jej dodávky spotrebiteľom v domácnosti za cenu 61,2077 eura za megawatthodinu, a to aj v priebehu roku 2024,“ uviedlo ministerstvo.

Ministerstvo hospodárstva počíta s pomocou Slovenských elektrární pri dodávke silovej elektriny pre domácnosti za zastropovanú cenu aj v budúcom roku aj napriek tomu, že ešte stále sa nepodarilo podpísať medzi vládou a dominantným výrobcom elektriny zmluvu ani na tento rok.

„Vzhľadom na to, že zmluva o implementácii ešte nie je uzatvorená a pred jej uzatvorením je potrebné ju notifikovať Európskej komisii, je potrebné, do uzatvorenia zmluvy o implementácii zabezpečiť množstvo elektriny určenej pre odberateľov v domácnosti za trhové ceny a odstrániť neistotu oprávnených dodávateľov v súvislosti s nákupom komodity pre odberateľov v domácnosti na rok 2024. Po uzatvorení zmluvy o implementácii sa počíta s vydaním nových rozhodnutí vo všeobecnom hospodárskom záujme,“ uviedol rezort hospodárstva.

Vládou schválený materiál predstavuje podľa ministerstva prvú fázu komplexného riešenia. Nateraz chce ministerstvo hospodárstva zabrániť, aby dodávatelia už začali od začiatku apríla nakupovať pre domácnosti na budúci rok silovú elektrinu z trhu a nie od agenta za zastropovanú cenu.

„Cieľom predkladaného materiálu je aj predísť tejto situácii a zabezpečiť nákup elektriny ako komodity pre domácnosti na rok 2024 len prostredníctvom SPP ako agenta, od Slovenských elektrární,“ konštatovalo ministerstvo hospodárstva.

Predloženie ďalších fáz riešenia vláde predpokladá ministerstvo hospodárstva najneskôr po schválení zmluvy o implementácii Európskou komisiou a pred jej podpisom.

„Ak by však do konca marca 2023 nevydalo ministerstvo hospodárstva rozhodnutie o uložení povinností SPP ako agentovi a dodávateľom elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme na nákup elektriny, ako predpokladá tento materiál, bolo by celé riešenie ohrozené začatím nákupu elektriny pre domácnosti zo strany dodávateľov,“ uzavrelo ministerstvo hospodárstva.