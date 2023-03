Novela zákona o urýchlení prípravy výstavby prioritných diaľničných úsekov umožní, že hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) nebude potrebné aktualizovať po každom kroku ako doteraz. Napríklad, pri príprave rýchlostnej cesty R4 na východe Slovenska to môže ušetriť aj dva roky. Dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal hovorí, že aj keď má ÚHP na zhodnotenie aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti tridsať dní, jej príprava trvá dlhé mesiace.

Doležal vyzýva poslancov, aby novelu podporili

„ÚHP bude aj naďalej hodnotiť štúdie realizovateľnosti, ktoré sa robia pred začiatkom prípravy projektu, a tiež bude hodnotiť aktualizáciu aj pred vyhlásením verejného obstarávania na dokumentáciu. Hodnotenia budeme naďalej rešpektovať,“ informoval vo videu na sociálnej sieti Doležal. Národná rada SR má o zrýchlení prípravy diaľničnej výstavby hlasovať v druhom čítaní v utorok 28. marca. Minister vyzýva poslancov, aby dôležitú novelu podporili. „Chcel by som vyzvať všetkých poslancov, koaličných aj opozičných, ktorým ide naozaj o to, aby sme tento proces urýchlili, aby hlasovali za,“ vyhlásil.

Návrh novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a zákona o katastri nehnuteľností predložil poslanec Miloš Svrček. Novela sa podľa ministra týka troch kľúčových diaľničných úsekov - R4 na východe, D3 na Kysuciach a D1. Doležal tvrdí, že spomínaná novela je krok vpred a nie späť ako uviedol ÚHP. „Práve novelou zákona chceme urýchliť prípravu stavieb. Budeme rešpektovať hodnotenie ÚHP, budeme rešpektovať, že treba spraviť štúdiu uskutočniteľnosti, ale chceme sa len posunúť v procese prípravy vpred,“ povedal šéf rezortu dopravy.

Ako príklad uviedol R4, na ktorú podľa neho čaká celý východ a občianske združenia tlačia na urýchlenie procesu prípravy. Rýchlostná cesta bude súčasťou severojužného dopravného koridoru Via Carpatia spájajúceho Baltické a Egejské more. „Národná diaľničná spoločnosť nemôže pokračovať v príprave, kým nebudeme mať hodnotenie ÚHP. Budeme čakať rok a pol, kým získame hodnotenie ÚHP a potom sa posunieme v procese prípravy ďalej. Chceme sa pohnúť vpred v procese prípravy a zapracujeme výsledky hodnotenia ÚHP do dokumentácie pre stavebné povolenie,“ priblížil Doležal. Keď podľa neho ÚHP povie, že cesta má byť v polovičnom profile, to nevadí, po územnom rozhodnutí pripravia dokumentáciu pre stavebné povolenie na polovičný profil.

ÚHP kritizuje návrh novely zákona

ÚHP minulý týždeň informoval, že poslanecký návrh novely zákona o zrýchlení prípravy výstavby diaľnic posunie hodnotenie do fázy, keď už sú trasy pri veľkých diaľničných stavbách nakreslené. Analytici tvrdia, že pre hodnotu za peniaze v doprave by to znamenalo krok späť a pre ostatné sektory zároveň zlý precedens do budúcna. Analytické posúdenie veľkých investícií hneď na začiatku prípravy podľa inštitúcie umožňuje zlepšovať projekty a štát šetrí stovky miliónov eur. Z celkovej potenciálnej úspory za minulý rok je až 70 percent vďaka hodnoteniam veľkých projektov na začiatku pri štúdii.