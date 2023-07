Dolár sa výrazne oslabuje, straty prehĺbil po správe o júnovom vývoji inflácie v USA. Rast spotrebiteľských cien sa minulý mesiac spomalil, a tak by americká centrálna banka (Fed) mohla zvýšiť úrokové sadzby tento rok už iba raz, napísala agentúra Reuters.

Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, o 18.00 h SELČ vykazoval pokles takmer 1,2 percenta a pohyboval sa okolo 100,59 bodu. Bol tak najnižšie od vlaňajšieho apríla. Euro k doláru v rovnakom čase pridávalo jedno percento na 1,1123 USD.

Dolár k jenu klesal o 1,5 percenta na 138,23 jenu. Jednotná európska mena k doláru odpisovala pol percenta na 153,75 jenu. Voči švajčiarskemu franku sa dolár dostal najnižšie od roku 2015.

Medziročný rast spotrebiteľských cien v Spojených štátoch sa v júni spomalil na tri percentá z májových štyroch percent. Miera inflácie klesla už dvanásty mesiac po sebe a nachádza sa najnižšie od marca 2021. Vyplýva to zo správy amerického ministerstva práce. Zníženie inflácie bolo o niečo výraznejšie, ako očakávali analytici. Tí v ankete agentúry Reuters odhadovali júnovú infláciu v priemere na 3,1 percenta.

„Fed sa očakávaným zvýšením sadzieb 26. júla zahnal do kúta. Dáta nepotvrdzujú, že musia úroky zvýšiť,“ povedal ekonóm Brian Jacobsen zo spoločnosti Annex Wealth Management. „Vzhľadom na to, že sú tvrdohlaví, tak úrokové sadzby rovnako zvýšia. Trh to našťastie čakal. Koniec zvyšovania sadzieb sa blíži,“ dodal.