Argentína by mala zabudnúť na dolár a prijať euro. Podľa Business Insidera to tvrdí nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Paul Krugman. Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď krajina zápasí s trojcifernou infláciou a klesajúcou menou.

Ročná inflácia v Argentíne dosiahla v júli 113,4 percenta. Argentínske peso zas v pondelok voči doláru oslabilo o 20 percent. Menovú krízu spôsobil najmä nedostatok amerického dolára, čo prinútilo argentínske komerčné banky zriaďovať vkladové účty v čínskom jüane.

„Argentína obchoduje s Európskou úniou takmer dvakrát viac než so Spojenými štátmi. Ak má prijať novú menu, malo by to byť euro,“ vysvetlil Krugman v príspevku na mikroblogovacej sieti X.

