Walter Wriston kedysi patril k najmocnejším ľuďom sveta. Bol nielen predsedom finančného giganta Citibank a jeho materskej spoločnosti Citicorp, ale aj človekom s víziou. Wriston bol globalista, ktorého hlboko ovplyvnila vízia ekonóma Friedricha Hayeka o tom, že trhové slobody sú základom individuálnej slobody, píše Business Insider.

Wristonove finančné inovácie pomohli vytvoriť moderný eurodolárový trh – rozsiahly priestor pre finančné transakcie v amerických dolároch, ktoré sa uskutočňujú mimo hraníc Spojených štátov. Wristonove snahy o vytvorenie súkromného globálneho platobného systému pod kontrolou Citibanky začiatkom 70. rokov 20. storočia motivovali iné banky, aby vytvorili vlastný kolektívny systém.

Wristonovo odhodlanie premeniť vízie na realitu zmenilo svet. Bankár v roku 1979 vysvetlil, že vtedajšia banková sieť s jej eurotrhmi a automatizovaným platobným systémom síce pôsobila nudne a príliš technicky, no mala obrovské politické dôsledky. Wriston veril, že ak by peniaze rýchlo cirkulovali z krajiny do krajiny, národy by nad nimi stratili kontrolu. Namiesto toho by peniaze ovládali národy, čím by disciplína trhu nahradila tyraniu politických lídrov.

Tragédiou globalizácie bolo, že muži a ženy ako Wriston vytvorili svet, ktorý zdanlivo unikal kontrole vlád, no v skutočnosti jej bol plne otvorený.

Nadvláda doláru

V čase, keď Wriston začal reformovať Citibanku, firmy mimo Spojených štátov súrne potrebovali americké doláre napríklad na nákup a predaj ropy. Podniky v Spojených štátoch zas túžili dosiahnuť vyššie výnosy.

Wriston a jeho kolegovia vytvorili finančné nástroje, akým je vkladový certifikát, na legálny presun dolárov amerických firiem do medzinárodných bánk, ktoré ich potrebovali pre svojich klientov. Konkurenti Citibanku ako JPMorgan a Warburg si tieto nástroje prispôsobili a prišli s niekoľkými vlastnými inováciami.

To, čo bolo kedysi malým a izolovaným trhom s eurodolármi so sídlom predovšetkým v Londýne, sa stalo obrovským trhom, kde sa nákupy, predaje a pôžičky uskutočňovali v dolároch mimo územia Spojených štátov. Ako to opisuje politický ekonóm Eric Helleiner, trh s eurodolármi sa stal právnou šedou zónou, kde obrovské množstvo amerických dolárov cirkulovalo za hranicami Spojených štátov. Následný nárast trhu spôsobil, že sa americký dolár stal univerzálnou menou medzinárodného obchodu.

Wriston dúfal, že vytvorí svet, v ktorom bude vládnuť svet biznisu a nie vláda. Helleiner bol voči Wristonovej vízii skeptický. Podľa neho boli eurodolárové trhy odkázané na milosť vlád a určite by zanikli, ak by im Spojené štáty nedovolili prekvitať. Globálne financie sa stále viac sústreďovali do veľkých finančných centier ako New York a Londýn, kde museli elektronické peniaze prechádzať rôznymi „centrálnymi záchytnými bodmi“.

Táto situácia mohla podľa Helleinera zvýšiť moc vlád namiesto toho, aby ju podkopávala. Otázkou bolo, kedy by vlády moc prebrali a čo by robili, keď by k tomu došlo.

Vynucovanie poslušnosti

Pár týždňov po teroristickom útoku z 11. septembra 2001 sa Helleinerove predpovede začali plniť. Ministerstvo financií Spojených štátov začalo aktívne skúmať možnosti zbierania finančných údajov z celého sveta, aby dokázalo odhaliť budúce útoky. Jedným z hlavných zdrojov informácií bol tok dolárov po celom svete.

Americké ministerstvo financií následne začalo pracovať na novom druhu sankcií, ktoré využívali kontrolu nad účtovaním v dolároch na vynútenie implementácie politiky Spojených štátov mimo ich hraníc. Systém SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) dnes zohráva kľúčovú úlohu pri globálnych finančných transferoch. Spojené štáty ho využili k tomu, aby Irán vylúčili zo svetového finančného systému, a tým ho prinútili rokovať o jeho jadrovom programe.

Spočiatku malo ísť o jednorazové mimoriadne opatrenia, no v priebehu nasledujúcich rokov americká vláda opakovane využila svoju kontrolu nad dolárom na zavádzanie finančných sankcií voči geopolitickým rivalom vrátane nedávnych sankcií voči Rusku za napadnutie Ukrajiny. Namiesto sveta bez vlád a štátov, ktorý si Wriston vysníval, sa internacionalizácia amerického dolára stala precedensom pre rozsiahlu transformáciu finančnej moci Ameriky.