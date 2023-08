Americký dolár vo svetovej ekonomike ešte dlho nestratí svoj vplyv a napríklad energetické suroviny sa budú v dolároch obchodovať asi stále. V rozhovore v americkej televízii CNBC to povedal indický minister pre ropu a zemný plyn Hardíp Singh Purí. O takzvanej dedolarizácii, teda znížení závislosti od americkej meny, tento týždeň rokovali zástupcovia skupiny BRICS. Tú tvoria Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika.

„Bol by som rád, keby sa všetky transakcie dali realizovať v rupiách. To je môj osobný názor,“ povedal v Dillí indický minister na okraj schôdzky nazvanej Business 20.

Dolár ostane

Americký dolár ale podľa ministra zostane preferovanou menou pre transakcie na medzinárodných trhoch, kde sa obchoduje ropa. A to aj napriek tomu, že transakcie s ropou sa už teraz niekedy vyrovnávajú v čínskych jüanoch, ruských rubľoch alebo v indických rupiách. „Neviem, aká zmena by mohla dolár ovplyvniť, ja žiadnu takú nevidím,“ povedal. „Nie je to také jednoduché,“ dodal.

Agentúra Reuters v júli s odvolaním sa na informované zdroje uviedla, že indické rafinérie začali platiť za časť dovážanej ruskej ropy v čínskej mene. Západné štáty Rusko po jeho invázii na Ukrajinu odrezali od globálneho platobného systému SWIFT a začali voči nemu uplatňovať rozsiahle sankcie. V dôsledku toho bola Moskva a jej zákazníci nútení nájsť pre vyrovnanie platieb alternatívu k doláru.

Americký dolár je už dlho kľúčovou menou pre vysporiadanie transakcií na trhu s energetickými surovinami, a to aj pre nákupy, ktoré realizuje India. Reuters tiež uviedol, že Čína prešla na platby v jüanoch pri väčšine surovín dovážaných z Ruska, ktoré predbehlo Saudskú Arábiu a stalo sa v prvom tohtoročnom kvartáli najväčším dodávateľom ropy do Číny.

„Niektoré rafinérie platia v iných menách, ako je jüan, ak banky nie sú ochotné vysporiadať obchod v dolároch,“ uviedol Reuters s odvolaním sa na zdroj z indickej vlády.

Obchody s ropou sa vyrovnajú tiež v indických rupiách. Reuters v polovici augusta informoval, že spoločnosť India Oil, ktorá je v Indii hlavným spracovateľom ropy, takto zaplatila Spojeným arabským emirátom (SAE) za nákup jedného milióna barelov ropy. Stalo sa tak po tom, čo obe krajiny v júli podpísali memorandum, aby vytvorili rámec na podporu miestnych mien pre cezhraničné transakcie.

Alternatívne platby

Indické médiá v apríli široko informovali, že India a Malajzia podľa oznámenia indického ministerstva zahraničia začínajú vyrovnávať obchodné transakcie v rupiách. Vo svetle toho dostal minister Purí otázku, či by indická rupia mohla byť súčasťou trendu dedolárizácie, najmä na trhu s ropou. Na to minister odpovedal, že nie tak celkom.

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva na summite BRICS v Johannesburgu tento týždeň poznamenal, že členské krajiny tohto zoskupenia naďalej študujú možnosť zavedenia spoločnej meny. To by podľa neho mohlo zvýšiť možnosti týchto krajín pri vyrovnávaní transakcií a naopak obmedziť ich zraniteľnosť.

„Znamená to, že prišla alternatívna globálna mena?“ spýtal sa Purí. „Počuli sme o rozdeľovaní. Ale tieto medzinárodné dojednania, obchodné dojednania, platobné dojednania, tie existujú už dlhú dobu,“ dodal minister. Kým indická rupia získa vo svete také postavenie, aké má dolár, to bude podľa neho dlhá cesta. „Prial by som si, aby indická rupia bola vo svete hlavnou menou. Ale som tiež realista,“ povedal v rozhovore so CNBC.

Skupina BRICS existuje v súčasnej podobe od roku 2010, keď sa rozšírila o Juhoafrickú republiku. Pôvodnú skratku BRIC v roku 2001 prvýkrát použil ekonóm americkej investičnej banky Goldman Sachs Jim O 'Neill, keď hovoril o skupine štyroch rýchlo rastúcich krajín, ktoré podľa neho budú spoločne do roku 2050 dominovať globálnej ekonomike.

V piatich krajinách BRICS teraz žije viac ako 40 percent svetovej populácie a skupina sa na výkone globálnej ekonomiky podieľa z viac ako jednej štvrtiny. Summit BRICS tento týždeň rozhodol, že ponúkne členstvo ďalším šiestim krajinám, a to Iránu, Saudskej Arábii, Argentíne, Egyptu, Etiópii a Spojeným arabským emirátom.