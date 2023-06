Dolár v stredu oslaboval voči košu mien. Trh čakal razantnejšie vystúpenie šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella o ďalšom postupe Fedu. Powell pred parlamentným výborom pre finančné služby naznačil ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb. Centrálna banka však podľa neho bude postupovať miernejším tempom ako v minulom roku.

Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára ku košu šiestich popredných svetových mien, okolo 19: 20 SELČ strácal 0,4 percenta na 102,18 bodu. Euro voči doláru v rovnakom čase rástlo o pol percenta na 1,0973 dolára.

„Na začiatku procesu bola veľmi dôležitá rýchlosť,“ povedal Powell v polročnom vypočutí pred parlamentným výborom. Odkazoval pritom na tempo, ktorým zástupcovia Fedu vlani zvyšovali úrokové sadzby. „Teraz to nie je príliš dôležité,“ dodal.

Fed minulú stredu na záver dvojdňovej schôdzky svojho menového výboru nechal podľa očakávania základnú úrokovú sadzbu bez zmeny v rozmedzí päť percent až 5,25 percenta.

„Tým, že sa (Powell) držal vyváženého jazyka závislého od hospodárskych dát, ktorý nasadil na tlačovej konferencii minulý týždeň, nechal investorov staviť na to, že pokračujúce spomaľovanie rastu a inflácie sa premietne do jedného, a nie dvoch zvýšení úrokových sadzieb do konca roka,“ uviedol analytik Karl Schamotta zo spoločnosti Corpay.