Americký dolár prežíva turbulentný rok; klesol aj nižšie, no v júli sa kurz rýchlo obrátil. Poháňaný bol prehlbujúcou sa trhlinou v globálnej ekonomike, pričom Spojené štáty ukazujú, že dokážu vzdorovať pesimistickým prognózam a rast v Číne a Európe ochabuje. Dolár za posledné dva mesiace prudko vzrástol oproti prakticky každej hlavnej mene, uvádza Bloomberg.



Investori na celom svete tomu prispôsobujú obchody. Predstavitelia Číny a Japonska sa usilujú svoje meny chrániť. Americké spoločnosti sa pripravujú na príležitosti dosiahnuť vyššie zisky. V celom rozvojovom svete to vyvoláva bolestivé spomienky na rok 2022, keď dolár spôsobil ekonomické šoky tým, že zvýšil ceny komodít na globálnych trhoch a násobil bremeno zahraničných dlhov.



„Dolár je opäť beštia,“ povedal londýnsky investor Mark Nash. Stávka na dlhopisy v jeho fonde Jupiter Asset Management sa mu vyplatila po tom, čo úvodné zvýšenie úrokových sadzieb Fedu priviedlo trhy do neistoty. Pred časom si však myslel, že rely amerického dolára sa skončila.

Jeho oživenie je ďalším príkladom toho, do akej miery boli trhy zaslepené prekvapivou odolnosťou americkej ekonomiky a pretrvávajúcou infláciou, ktorá je s ňou spojená. Koncom roka 2022 veľká väčšina ekonómov predpovedala, že Fed už pravdepodobne prejde do režimu boja proti recesii a zníži úrokové sadzby, aby naštartoval oživenie.



Namiesto toho USA napredovali, aj keď rast v zámorí vykazoval známky zastavenia sa. To núti investorov presúvať hotovosť do Spojených štátov, kde sa očakáva, že úrokové sadzby zostanú vyššie. Akciový trh podporil očakávania, že Fed ukončí cyklus zvyšovania sadzieb, pričom ekonomika bude do značnej miery nedotknutá. Táto kombinácia posunula Bloomberg Dollar Spot Index späť k tohtoročným maximám po rekordnom osemtýždňovom raste, ktorý sa začal v polovici júla.

Uprednostňujú slabší dolár

Charles Diebel zo spoločnosti Mediolanum International Funds uprednostňoval na začiatku roka tohto roka slabší dolár, ale približne v jeho polovici sa priklonil k neutrálnemu postoju, keďže americká ekonomika naďalej dosahovala lepšie výsledky. „Ak mi priložíte pištoľ k hlave, pravdepodobne by som počas nasledujúcich šiestich až 12 mesiacov stále uprednostňoval slabší dolár,“ povedal. „Ale počas ostatných troch mesiacov už taký presvedčený nie som. Pravdepodobne by (dolár) mohol ešte viac posilniť.“

Stratég v Société Générale Kit Juckes poukázal na pokles eura, aj keď Európska centrálna banka minulý týždeň zvýšila sadzby. Tento krok pripísal pesimistickejšiemu výhľadu rastu. „Jediné pozitívum, na ktoré môžem myslieť v súvislosti s eurom a librami je, že očakávania týkajúce sa rastu Spojeného kráľovstva a eurozóny sa už podobajú tým v USA,“ napísal K. Juckes v liste klientom.



Vo všeobecnosti však budú bremeno silného dolára pravdepodobne niesť krajiny rozvíjajúcich sa trhov, pričom dôvodom je zdražovanie dovozu a zvyšovanie inflačných tlakov. Centrálne banky to núti, aby držali úrokové sadzby vysoko, chránili svoje meny a zabránili úniku hotovosti. Minulý týždeň poľská vláda zasiahla, aby podporila zlotý po tom, ako väčšie zníženie úrokových sadzieb, ako sa očakávalo, spustilo výpredaj meny. Čína a Japonsko tento mesiac signalizovali ochotu chrániť svoje meny pred ďalšími poklesmi.