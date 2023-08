Celosvetové dodávky smartfónov tento rok klesnú o šesť percent na 1,15 miliardy zariadení, čo je najnižší údaj za desať rokov, pretože trh ťahá dole slabý dopyt v Spojených štátoch a v Číne. Najväčším hráčom na trhu podľa počtu dodaných prístrojov by sa tento rok mohla stať americká firma Apple, keďže predaj jej najdrahších iPhonov zostáva odolný. Vyplýva to z prognózy výskumnej spoločnosti Counterpoint Research.

Dodávky nie sú ekvivalentom predaja konečným zákazníkom. Je to počet zariadení, ktoré výrobcovia smartfónov pošlú maloobchodným predajcom.

Ázia je podľa správy jednou z hlavných prekážok rastu, pretože nepriaznivé podmienky bránia ekonomickému oživeniu, ktoré sa na začiatku roka očakávalo v Číne, a rozvíjajúce sa ázijské trhy zostávajú slabé. Čínska ekonomika tento rok spomaľuje a nenapĺňa tak predpovede rýchleho oživenia. Navyše, spotrebitelia zostávajú pri míňaní opatrní.

Trh s drahšími prístrojmi zostáva odolný

K celosvetovému poklesu predaja smartfónov veľkou mierou prispievajú práve slabšie nákupy prístrojov v Číne, povedal serveru CNBC analytik Counterpoint Research Karn Chauhan. Upozornil, že v čase najväčšieho rozkvetu sa v Číne predalo v priemere 450 miliónov smartfónov ročne. Teraz je to však zhruba 270 miliónov ročne. Globálne oživenie predaja naďalej brzdí Severná Amerika. Slabý dopyt v prvej polovici roka naznačuje, že za celý rok by tu predaj mohol klesnúť o viac ako desať percent.

Segment trhu s drahšími prístrojmi však zostáva pomerne odolný. Apple sa chystá v septembri uviesť na trh svoj ďalší vlajkový prístroj - iPhone 15. Podľa Counterpointu by to mohlo Applu zabezpečiť koncom roka dobré výsledky. Chauhan uviedol, že dodávky Applu by mali podľa očakávaní medziročne mierne vzrásť vzhľadom na dopyt v Číne a v ďalších ázijských krajinách, kde medzi spotrebiteľmi rastie záujem o prémiové prístroje.

Counterpoint odhaduje, že Apple by sa tak mohol tento rok vôbec prvýkrát podľa dodávok dostať na prvé miesto v celosvetovom meradle. V druhom štvrťroku bol jednotkou juhokórejský Samsung. Prekaziť by mu to mohlo, ak by sa dostal do výrobných problémov ako vlani.