Dodávky ruskej ropy Urals do Európskej únie cez južnú vetvu ropovodu Družba sa v júni zvýšia o 16 percent v porovnaní s májom. Rafinérie v EÚ sa snažia zabezpečiť si viac ropy, keďže sa obávajú prerušenia tranzitu cez Ukrajinu, uviedli dva zdroje.

Na dodávky ruskej ropy cez ropovody do Európy sa síce nevzťahuje embargo EÚ, ale keďže trasa prechádza cez Ukrajinu, existuje neustále riziko prerušenia dodávok, odkedy Rusko minulý rok zaútočilo na Ukrajinu. Cez južnú vetvu ropovodu Družba smeruje ruská ropa do Maďarska, na Slovensko a do Česka.

Maďarská spoločnosť MOL, ktorá je hlavným odberateľom ropy Urals v Maďarsku a na Slovensku, by mala v júni nakúpiť približne 900-tisíc ton ropy Urals dopravenej cez ropovod Družba po 750-tisícoch ton v máji, uviedli pre agentúru Reuters zdroje oboznámené so záležitosťou.

„Nedávna eskalácia na Ukrajine, škody na veľkých infraštruktúrnych objektoch sú znepokojujúce, je dobrý nápad teraz objednať viac,“ uviedol jeden zo zdrojov, pričom mal na mysli najmä zničenie vodnej priehrady Kachovka.

Vyššie nákupy nekomentovali

Rafinéria Unipetrol v Česku, ktorá je jediným českým odberateľom a ktorú vlastní poľský PKN Orlen, v júni nakúpi až 430-tisíc ton ropy Urals po 400-tisícoch ton v máji, uviedli zdroje.

„Ropovodom Družba naďalej bez prerušenia prúdi do Maďarska ropa a v nadchádzajúcich mesiacoch neočakávame žiadne oneskorenia,“ uviedol mediálny zástupca firmy MOL, ktorý však odmietol komentovať mesačné nákupy. PKN Orlen takisto uviedol, že nikdy nekomentuje nákupy ropy a zmluvné podrobnosti.

EÚ od decembra uvalila embargo na dovoz ruskej ropy po mori. Maďarsku, Slovensku a Českej republike však povolila pokračovať v dovoze ruskej ropy ako kritickej suroviny. V prípade zastavenia dodávok cez Družbu by pre ne totiž bolo ťažké zabezpečiť si dostatok ropy pre svoje rafinérie.